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WEC / Spa-Francorchamps / Son dakika

WEC Ağustos ayında Spa yarışına ev sahipliği yapmayı planlıyor

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WEC Ağustos ayında Spa yarışına ev sahipliği yapmayı planlıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Nis 2020 16:50

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, Belçika'daki yasaklara rağmen Ağustos ayında 2019/20 sezonuna Spa'da yeniden başlamayı planlıyor.

WEC sözcüsü, büyük etkinliklerin 31 Ağustos'a kadar Belçika'da yasaklanması kararına rağmen,15 Ağustos'ta yapılması planlanan yarışı planlandığı gibi gerçekleştireceklerini doğruladı.

Bir sözcü şöyle dedi: "Yarışımızı Ağustos ayında yapmayı planlıyoruz. Birkaç ay içinde daha fazla şey öğreneceğiz ve o zaman daha fazla ayrıntı paylaşacağız."

Seyircisiz yarışın ihtimaller arasında olup olmadığı sorusuna, "Şu anda çok fazla bilinmeyen var ve tüm seçenekler açık. Neyin değişebileceği konusunda konuşmak için henüz çok erken." dedi.

Hükümetin çarşamba günü aldığı karar hem WEC'i hem de Formula 1 Belçika GP'sini kapsıyor. Ancak şimdiye kadar bu konuda net bir açıklama gelmedi.

Spa GP'nin ticari direktörü Stijn de Boever, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, yarışı kapalı kapılar ardında yapmak da dahil olmak üzere tüm seçenekleri düşündüklerini belirtti.

Formula 1 yönetiminden ise yarışın yapılacağı veya yapılmayacağı konusunda açıklama gelmedi.

26/27 Ağustos tarihleri ​​arasında yapılması planlanan GT World Challenge Europe Spa 24 Saat yarışı, açıklamadan saatler sonra ileri bir tarihe alınmıştı.

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Seri WEC
Etkinlik Spa-Francorchamps Biletler
Editör Gary Watkins

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