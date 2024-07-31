WEC, 2025'ten itibaren iki sürücülü Hypercar kadrolarını yasaklamayı değerlendiriyor

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Hypercar sınıfında iki sürücülü kadrolar gelecek sezon için yasaklanabilir.

Serinin ortak organizatörü Automobile Club de l'Ouest, Ganassi Cadillac takımının bu sezon altı saatlik yarışlarda iki kişilik bir kadroyla yarışmaya karar vermesinin ardından takımlardan ve üreticilerden gelen çağrılara yanıt olarak, normalde üç sürücüyü zorunlu kılan potansiyel bir kural değişikliğinin tartışılmakta olduğunu doğruladı.

ACO başkanı Pierre Fillon daha fazla ayrıntıya girmeden "Bu konuda düşünüyoruz, ancak bir cevap için beklemeniz gerekecek" dedi.

WRT ekibiyle BMW'nin Hypercar sezonunu yöneten Vincent Vosse, kendi ekibinin de konuyu gündeme getiren ekiplerden biri olduğunu doğruladı.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Vosse, "Kurallarda kaç sürücü çalıştırmanız gerektiğinin, bunun iki mi yoksa üç mü olduğunun açık olmasını istiyorum."

"İki sürücünün pist süresi ve takım stratejisi açısından bir avantaj sağladığı açık, ancak biz üç sürücü çalıştırmayı tercih ediyoruz çünkü yılın en büyük yarışı olan Le Mans 24 Saat için bu kadar sürücüye ihtiyacınız var." dedi.

2025'te Cadillac programını devralması planlanan Jota takımının takım patronu Sam Hignett, yönetmeliklerin değişmeden kalmasını ve iki ya da üç sürücü seçiminin takımlara bırakılmasını önerdi.

"İki sürücü altı saatlik yarışlar için bir avantaj sağlıyor, buna şüphe yok. Ancak Le Mans'a hazır olmanız gerekiyor, bu yüzden üç sürücü kullanıyoruz."

"Bu takımın tercihi ve bu şekilde bırakılmalı."

#12 Hertz Team Jota Porsche 963: Will Stevens, Callum Ilott Fotoğraf tarafından: JEP / Motorsport Images

Hypercar'da sürücü ekibinin oluşumunu düzenleyen kurallar şu anda serbest olup, tek şart bronz seviyesindeki sürücülere izin verilmemesi.

Takımların üç sürücü çalıştırmasını zorunlu kılan bir yönetmelik değişikliğine, WEC'nin ana sınıfındaki sürücülere belli saat sürme zorunluluğu eklenecektir.

Şu anda kurallarda bir sürücünün direksiyon başında geçirdiği süreye ilişkin tek şart, şampiyona puanlarına hak kazanabilmesi için minimum bir saat olması.

Ganassi'nin Earl Bamber ve Alex Lynn'i tek başına Cadillac V-Series.R ile altı saatlik normal yarışlarda ikili olarak yarıştırma kararı, WEC'in birinci sınıfında 2012'de serinin yeniden başlamasına kadar uzanan bir eğilimi tersine çevirdi.

O zamandan beri sadece beş WEC yarışı, iki pilotlu bir kadro tarafından kazanıldı.

Toyota, yeniden doğan WEC'in açılış sezonundaki kısmi sezonu sırasında Alex Wurz ve Nicolas Lapierre ile Interlagos ve Şangay'da zafer kazanmıştı.

Sebastien Buemi ve Anthony Davidson, Lapierre'nin 8 numaralı Toyota'nın kadrosundan çıkarılmasının ardından 2014'ün ikinci yarısında ikili olarak yarıştı ve LMP1 şampiyonluğunu elde etme yolunda Fuji ve Şangay'da kazandı.

Jota bu yıl lider Porsche 963 LMDh ile Spa'da Will Stevens ve Callum Ilott ile zafere ulaşırken, Norman Nato Berlin'de Formula E'de yarıştığı için yarışamadı.