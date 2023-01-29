WEC, 2024 sezonunda Sebring yerine başka bir Amerikan pistinde yarışabilir

Haberi dinle

Şampiyona organizatörü Automobile Club de l'Ouest'in başkanı Pierre Fillon, Sebring ile sözleşmesi sona eren WEC'in IMSA ile ortak yarışa çıkacağının henüz kesin olmadığını bir kez daha açıkladı.

Geçtiğimiz ay WEC seri başkanı Frederic Lequien'de Katar'daki Lusail pistinin 2024'ten itibaren takvimin ilk yarışı olacağını duyurmuş ve "diğer seçenekleri tartışmak istemediğini" söylemişti.

Lequien, Katar'ın sezonu açacak olmasına rağmen IMSA takvimindeki Sebring 12 Saat'ten önceki Cuma bir yarış yapılmasının hala mümkün olabileceğini öne sürmüştü.

ACO/IMSA basın toplantısında konuşan Fillon, Sebring olsa da olmasa da WEC'in ABD'de bir yarış düzenlemeye devam edeceğini söyledi.

Fillon, "Bugün ortaklığımızın devam edeceğini ve bir Amerikan etkinliği düzenlemeye devam edeceğimizi söyleyebilirim."

"Ancak yarışın nerede gerçekleşeceği sorusunu yanıtlamak için henüz çok erken."

"Fikir IMSA ile bir yarış düzenlemek, halen bunu nasıl yapabileceğimizi düşünüyoruz. Nasıl ve nerede gerçekleştirebiliriz, Sebring'de mi?"

#9 Prema Orlen Team Oreca 07 - Gibson: Robert Kubica, Louis Deletraz, Lorenzo Colombo Photo by: Prema Powerteam

Fillon ayrıca birkaç sorundan da bahsetti; bunların arasında hem Cuma günkü WEC yarışında hem de Cumartesi günkü IMSA yarışında yarışan üreticilerin karşılaştıkları sorunlar da vardı.

Bir diğer sorun da iki serinin sponsorluk anlamında birtakım zıtlıklar yaşaması.

IMSA'nın patronu John Doonan, 2024'teki ABD WEC yarışının yeri açıklanmadan önce çözülmesi gereken "büyük bir faktör listesi" olduğunu söyledi.

Yarışla ilgili bir diğer seçenek ise bu yıl Eylül ayında IMSA programına geri dönecek olan Indianapolis pisti -ancak yarış oval bölümde değil, Formula 1'in de kullandığı düzende gerçekleşecek.

Pist patronu Roger Penske, ABD GP'sinin eski evi olan bu pistte büyük bir dayanıklılık etkinliğine ev sahipliği yapma arzusunu dile getirmişti.

Sebring'in 1000 Mil'e ev sahipliği yapması için yapılan ilk anlaşma 2019'da başlamıştı.

Yarış daha sonra COVID-19'dan kaynaklanan uluslararası seyahat kısıtlamalarının bir sonucu olarak hem 2020 hem de 2021'de iptal edildi.

Fikstür, sözleşmenin dördüncü yılı olan 2022'deki ikinci koşusu için geri döndü ve bu yıl 17 Mart'ta -şimdilik son kez- WEC sezonunu açacak.