WEC, 2023'te Le Mans'tan önce ekstra bir Avrupa yarışı daha yapmayı planlıyor

WEC patronu Frederic Lequien, ekstra etkinliğin Avrupa'da olacağını ve sezonun ilk yarısındaki zamanlaması ile, takvime "iyi bir denge" getirmesi amaçlandığını doğruladı.

Lequien, Autrosport'a, yedinci yarışın gerçekleştirileceği yerin "hâlâ açık ve görüşme aşamasında" olduğunu söyledi ve olası yerler hakkında spekülasyon yaratmayacağını belirtti.

Avrupa'da yapılacak ekstra bir altı saatlik yarış, Mart ayındaki Sebring 1000 Mil ve Mayıs ayındaki Spa yarışı arasında Nisan ayında yapılabilir.

Geçen yıl ilk WEC yarışına ev sahipliği yapan Portimao yakınlarındaki Algarve pistine dönüş, takvime eklenme olasılığına işaret ediyor.

WEC 2023'te, serinin Fuji ve Bahreyn etkinliklerini kapsayan Asya ayağından önce ve Le Mans'tan sonra Temmuz ayında yine Monza'ya gidilecek.

Lequien, Spa ile geçen ay yayınlanan geçici 2022/23 takviminde 6 Mayıs'ta Monako'da yapılması planlanan Formula E Dünya Şampiyonası arasında bir çatışmanın kaçınılmaz olacağını öne sürdü.

Lequien, "Bu durum tüm ortaklar arasında görüşme halinde fakat takvimler büyüdükçe bu gerçeklerle yüzleşmek zorundayız."

"Takvimleri bir araya getirmek Çin bulmacası gibi." dedi.

WEC ve FE arasında, tarih çatışmalarından kaçınmaya çalışmak için bir anlaşma bulunuyordu.

The 2023 Spa round is likely to clash with Monaco's Formula E race

Photo by: JEP / Motorsport Images