WEC, 2023'te Le Mans'tan önce ekstra bir Avrupa yarışı daha yapmayı planlıyor

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WEC patronu Frederic Lequien, ekstra etkinliğin Avrupa'da olacağını ve sezonun ilk yarısındaki zamanlaması ile, takvime "iyi bir denge" getirmesi amaçlandığını doğruladı.

Lequien, Autrosport'a, yedinci yarışın gerçekleştirileceği yerin "hâlâ açık ve görüşme aşamasında" olduğunu söyledi ve olası yerler hakkında spekülasyon yaratmayacağını belirtti.

Avrupa'da yapılacak ekstra bir altı saatlik yarış, Mart ayındaki Sebring 1000 Mil ve Mayıs ayındaki Spa yarışı arasında Nisan ayında yapılabilir.

Geçen yıl ilk WEC yarışına ev sahipliği yapan Portimao yakınlarındaki Algarve pistine dönüş, takvime eklenme olasılığına işaret ediyor.

WEC 2023'te, serinin Fuji ve Bahreyn etkinliklerini kapsayan Asya ayağından önce ve Le Mans'tan sonra Temmuz ayında yine Monza'ya gidilecek.

Lequien, Spa ile geçen ay yayınlanan geçici 2022/23 takviminde 6 Mayıs'ta Monako'da yapılması planlanan Formula E Dünya Şampiyonası arasında bir çatışmanın kaçınılmaz olacağını öne sürdü.

Lequien, "Bu durum tüm ortaklar arasında görüşme halinde fakat takvimler büyüdükçe bu gerçeklerle yüzleşmek zorundayız."

"Takvimleri bir araya getirmek Çin bulmacası gibi." dedi.

WEC ve FE arasında, tarih çatışmalarından kaçınmaya çalışmak için bir anlaşma bulunuyordu.

The 2023 Spa round is likely to clash with Monaco's Formula E race Photo by: JEP / Motorsport Images

Şu anda ise 4 Haziran'daki Le Mans test günü ile Jakarta FE etkinliği arasında bir tarih çatışması var.

Bu yıl, aralarında Sebastien Buemi ve LMP2 sınıfı galibi Antonio Felix da Costa'nın da bulunduğu yedi sürücü, cumartesi günü yapılan Endonezya yarışından sonra çifte puanlı WEC turu öncesindeki pazar testine katılmak için bir gece içinde seyahat etmek zorunda kaldılar.

Bu çatışma, WEC ve FE'de ikili programı olan sürücülerin, FIA'nın sürücü sınıflandırma sistemi kapsamında platin dereceye sahip oldukları sürece Le Mans'ta yarışmasını engellemeyecek.

WEC ve FE yarışları arasındaki son çatışma, Nürburgring 6 Saat yarışının, New York ePrix'iyle aynı hafta sonu gerçekleştirildiği 2017 yılında yaşandı.

Lequien bu yılın başlarında, WEC'in 2021'de COVID nedeniyle altı yarışa inmesinden sonra gelecek sezonu genişletmek ve tekrar sekiz yarışa çıkmak için bir planın ana hatlarını çizmişti.

WEC, sekizinci bir etkinliğin Avrupa dışında olmasını istiyor ancak planlar, WEC araçlarının ve ekipmanlarının nakliyesiyle ilgili maliyetler ve zaman çizelgeleri üzerindeki belirsizlikler nedeniyle karmaşıklaşıyor.

Lequien, "Nakliye durumunun nasıl gelişeceğini görmemiz gerekecek; daha iyi de olabilir daha kötü de." dedi.