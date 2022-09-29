WEC, 2023 takvimini yayınladı; Portimao geri dönüyor

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Portimao'da bulunan Algarve pisti, bir yıllık aradan sonra gelecek sezon 16 Nisan tarihinde altı saatlik bir formatla takvime geri dönüyor -ancak yarış, IMSA SportsCar Şampiyonası'nın Long Beach mücadelesi ile çakışacak.

Yarışın takvimdeki yeri, geçen hafta gerçekleşen Dünya Motor Sporları Konseyi e-oylamasının ardından FIA tarafından 2023 WEC takviminin yayınlanmasıyla teyit edildi.

Algarve'nin WEC'e dönüşünün duyurulması, Temmuz ayında serinin patronu Frederic Lequien'in takvimin 2023'te altı turdan yedi tura çıkacağını ve yeni yarışın Avrupa'da olacağını belirten yorumlarının ardından geldi.

Yarış, 17 Mart'ta Sebring'de gerçekleştirilecek şampiyona açılışı ile 29 Nisan'daki geleneksel Spa 6 Saat arasındaki boşlukta gerçekleşecek.

FIA Dayanıklılık Komisyonu Başkanı Richard Mille, 2023 takvimiyle ilgili, "Yedi yarışlık takvim, önceki yıllardan iyi bildiğimiz takvimin doğal bir evrimi olup, seride bulunan üreticilere dünya standartlarındaki pistlerde ve önemli küresel pazarlarda rüya otomobillerini sergilemeleri için bir sahne sağlayacaktır." dedi.

Start action at Fuji, 2022 Photo by: Masahide Kamio

WEC, koronavirüs salgınının ekonomik etkisinin bir sonucu olarak maliyetlerin azaltılması amacıyla takvimi geçtiğimiz sezon minimum rakam olan altı yarışa kadar daraltmıştı.

Sebring, Algarve ve Spa'nın ardından tarihi Le Mans 24 Saat geliyor. Çifte puanlı yarış, Formula 1 takvimiyle çakışmayan ve daha önceden duyurulan 10-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Le Mans öncesi resmi test günü yarıştan önceki hafta sonu Pazar günü gerçekleştirilecek.

Takvim, Temmuz ayındaki Monza, Eylül ayındaki Fuji ve Kasım ayındaki Bahreyn yarışlarıyla son bulacak.

Sezon öncesi resmi test, Sebring 1000 Mil'den önceki hafta sonu 11-12 Mart tarihlerinde Sebring'de gerçekleştirilecek.

Lequien, WEC'in geleneksel sekiz yarışlık takvime geri dönebilmesi için ana hatların belirlemiş olduğunu söylüyor -bu da 2024 sezonunda takvime bir yarış daha eklenebileceği anlamına geliyor.

2023 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası takvimi

17 Mart - Sebring 1000 Mil (ABD)

16 Nisan - Portimao 6 Saat, Portekiz

29 Nisan - Spa 6 Saat, Belçika

10/11 Haziran - Le Mans 24 Saat, Fransa

9 Temmuz - Monza 6 Saat, İtalya

10 Eylül - Fuji 6 Saat, Japonya

4 Kasım - Bahreyn 8 Saat