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WEC Haberler

WEC, 2023 katılımcı listesini açıkladı, Hypercar klasmanında 13 araç yer aldı

2023 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunda toplamda 13 Hypercar aracı yer alacak.

Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
WEC, 2023 katılımcı listesini açıkladı, Hypercar klasmanında 13 araç yer aldı
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Toyota'nın tek fabrika takımı olduğu ve en üst sınıfta [önce LMP1, sonra Hypercar] yer alan toplam araç sayısının genellikle beşi geçmediği beş sezonun ardından bu yıl dayanıklılık yarışlarının en prestijli kategorisinde en az 13 araç yer alacak.

Araçların dokuzu Toyota, Ferrari, Peugeot, Porsche ve Cadillac'ın fabrika ekiplerine ait olacak. Bunlara Glickenhaus ve Vanwall araçlarının yanı sıra Jota ve Proton'un iki müşteri Porsche'si eklenecek.

Isotta Fraschini katılımcı listesinde yer almadı. Yeniden yapılanan İtalyan marka, Vector Sport ile hibrit motorlu bir araçla seride yarışmak istemişti ancak şampiyonaya kabul edilmedi.

Geçen yıl olduğu gibi, Glickenhaus tüm sezon için tek araç tercih etti ve onaylanan tek sürücü Romain Dumas oldu. Daha çok ByKolles olarak bilinen Vanwall takımı, nihayet hibrit olmayan LMH'de yarışma izni aldı.

Eski Formula 1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Tom Dillman ve Esteban Guerrieri ile birlikte Vanwall Vandervell 680'i kullanacak. Villeneuve geçtiğimiz Kasım ayında Barcelona'da takım için bir test yapmıştı.

Tüm fabrika sürücülerinin adı uzun süredir biliniyordu. Porsche müşteri takımı Jota'da Yifei Ye halihazırda onaylanan tek sürücü olurken, fabrika sürücüsü Gianmaria Bruni'nin de Proton'un Porsche'si için yarışacağı duyuruldu. Jota ve Proton araçları, Nisan ayındaki Spa-Francorchamps 6 Saat yarışında yer alacak. O zamana kadar Jota, yeni sponsor Hertz'in renklerini taşıyan bir LMP2 ile yarışacak ve bu renk daha sonra Hypercar'da kullanılacak.

LMP2

Büyük olasılıkla sınıfın şampiyonadaki son yılı olacak WEC katılımcı listesinde 11 LMP2 aracı bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Hypercar sınıfında eski bir LMP1 aracıyla yer alan Alpine, önümüzdeki yıl yeni bir LMDh ile geri dönmeden önce bir yıl LMP2 sınıfında yarışacak.

Prema ve WRT tıpkı United Autosports gibi sezon boyunca iki araçla yarışacak. Ayrıca Inter Europol de yine katılımcılar arasında yer alıyor.

GTE-Am

Bu sezon GTE-Am tek GT sınıfı olacak çünkü GTE-Pro, 2022'den sonra kaldırıldı. GTE-Am'de, aralarında Iron Lynx, TF Sport ve AF Corse gibi tanınmış takımların da bulunduğu 14 araç yer alacak.

Corvette, Ben Keating ile ortaklık kurmasının ardından tek araçla yer alıyor. 

No.

 Takım Araç Sürücüler

Hypercar - 13 araç

* Sebring'de yer almayacak
2  Cadillac Racing Cadillac V-LMDh

 Earl Bamber

 Alex Lynn

 Richard Westbrook
4  Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680

 Tom Dillmann

 Esteban Guerrieri

 Jacques Villeneuve
5 Germany Porsche Penske Motorsport Porsche 963

 Dane Cameron

 Michael Christensen

 Frederic Makowiecki
6 Germany Porsche Penske Motorsport Porsche 963

 Kevin Estre

Germany Andre Lotterer

 Laurens Vanthoor
7  Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid

 Mike Conway

 Kamui Kobayashi

 Jose Maria Lopez
8  Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid

 Sebastien Buemi

 Brendon Hartley

 Ryo Hirakawa
38*  Hertz Team JOTA Porsche 963

China Yifei Ye

Açıklanacak

Açıklanacak
50  Ferrari AF Corse Ferrari 499P

 Alessandro Pier Guidi

 James Calado

 Antonio Giovinazzi
51  Ferrari AF Corse Ferrari 499P

 Antonio Fuoco

 Miguel Molina

 Nicklas Nielsen
93  Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8

 Paul di Resta

 Mikkel Jensen

 Jean-Eric Vergne
94  Peugeot TotalEnergies
 Peugeot 9X8

 Loic Duval

 Gustavo Menezes

 Nico Muller
99* Germany Proton Competition Porsche 963

 Gianmaria Bruni

Açıklanacak

Açıklanacak
708  Glickenhaus Racing Glickenhaus 007

 Romain Dumas

Açıklanacak

Açıklanacak

LMP2 - 11 araç
9  Prema Racing Oreca 07-Gibson

 Juan Manuel Correa

Açıklanacak

Açıklanacak
10  Vector Sport Oreca 07-Gibson

 Ryan Cullen

Açıklanacak

Açıklanacak
22  United Autosports Oreca 07-Gibson

 Phil Hanson

 Filipe Albuquerque

Açıklanacak
23  United Autosports Oreca 07-Gibson

 Oliver Jarvis

 Tom Blomqvist

 Josh Pierson
28  JOTA Oreca 07-Gibson

 David Heinemeier Hansson

 Pietro Fittipaldi

 Oliver Rasmussen
31  Team WRT Oreca 07-Gibson

Indonesia Sean Gelael

Açıklanacak

Açıklanacak
34 Poland Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson

Poland Jakub Smiechowski

 Fabio Scherer

Açıklanacak
35  Alpine Elf Team Alpine A470-Gibson

 Matthieu Vaxiviere

Açıklanacak

Açıklanacak
36  Alpine Elf Team Alpine A470-Gibson

 Andre Negrao

Açıklanacak

Açıklanacak
41  Team WRT Oreca 07-Gibson

 Rui Andrade

Açıklanacak

Açıklanacak
63  Prema Racing Oreca 07-Gibson

 Doriane Pin

Açıklanacak

Açıklanacak

GTE Am - 14 araç
21  AF Corse
 Ferrari 488 GTE

 Stefano Costantini

 Simon Mann

Belgium Ulysse de Pauw
25 Oman ORT by TF Aston Martin Vantage

Oman Ahmad Al Harthy

 Michael Dinan

Ireland Charlie Eastwood
33  Corvette Racing Corvette C8.R

 Ben Keating

Netherlands Nicky Catsburg

Açıklanacak
54  AF Corse Ferrari 488 GTE

 Thomas Flohr

 Francesco Castellacci

Açıklanacak
56 Germany Project 1 - AO Porsche 911 RSR-19

 PJ Hyett

 Gunnar Jeanette

Açıklanacak
57  Kessel Racing Ferrari 488 GTE

 Takeshi Kimura

 Scott Huffaker

 Daniel Serra
60  Iron Lynx
 Porsche 911 RSR-19

 Claudio Schiavoni

Açıklanacak

Açıklanacak
77 Germany Dempsey-Proton Racing
 Porsche 911 RSR-19

Germany Christian Ried

Açıklanacak

Açıklanacak
83  Richard Mille AF Corse Ferrari 488 GTE

 Luis Perez Companc

Açıklanacak

Açıklanacak
85  Iron Dames Porsche 911 RSR-19

 Rahel Frey

 Sarah Bovy

 Michelle Gatting
86  GR Racing
 Porsche 911 RSR-19

 Michael Wainwright

Açıklanacak

Açıklanacak
88 Germany Proton Competition Porsche 911 RSR-19

 Harry Tincknell

Açıklanacak

Açıklanacak
98  NorthWest AMR
 Aston Martin Vantage

 Paul Dalla Lana

Açıklanacak

Açıklanacak
777  D'station Racing Aston Martin Vantage

 Satoshi Hoshino

 Tomonobu Fujii

 Casper Stevenson
 
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