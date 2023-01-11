WEC, 2023 katılımcı listesini açıkladı, Hypercar klasmanında 13 araç yer aldı

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Toyota'nın tek fabrika takımı olduğu ve en üst sınıfta [önce LMP1, sonra Hypercar] yer alan toplam araç sayısının genellikle beşi geçmediği beş sezonun ardından bu yıl dayanıklılık yarışlarının en prestijli kategorisinde en az 13 araç yer alacak.

Araçların dokuzu Toyota, Ferrari, Peugeot, Porsche ve Cadillac'ın fabrika ekiplerine ait olacak. Bunlara Glickenhaus ve Vanwall araçlarının yanı sıra Jota ve Proton'un iki müşteri Porsche'si eklenecek.

Isotta Fraschini katılımcı listesinde yer almadı. Yeniden yapılanan İtalyan marka, Vector Sport ile hibrit motorlu bir araçla seride yarışmak istemişti ancak şampiyonaya kabul edilmedi.

Geçen yıl olduğu gibi, Glickenhaus tüm sezon için tek araç tercih etti ve onaylanan tek sürücü Romain Dumas oldu. Daha çok ByKolles olarak bilinen Vanwall takımı, nihayet hibrit olmayan LMH'de yarışma izni aldı.

Eski Formula 1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Tom Dillman ve Esteban Guerrieri ile birlikte Vanwall Vandervell 680'i kullanacak. Villeneuve geçtiğimiz Kasım ayında Barcelona'da takım için bir test yapmıştı.

Tüm fabrika sürücülerinin adı uzun süredir biliniyordu. Porsche müşteri takımı Jota'da Yifei Ye halihazırda onaylanan tek sürücü olurken, fabrika sürücüsü Gianmaria Bruni'nin de Proton'un Porsche'si için yarışacağı duyuruldu. Jota ve Proton araçları, Nisan ayındaki Spa-Francorchamps 6 Saat yarışında yer alacak. O zamana kadar Jota, yeni sponsor Hertz'in renklerini taşıyan bir LMP2 ile yarışacak ve bu renk daha sonra Hypercar'da kullanılacak.

LMP2

Büyük olasılıkla sınıfın şampiyonadaki son yılı olacak WEC katılımcı listesinde 11 LMP2 aracı bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Hypercar sınıfında eski bir LMP1 aracıyla yer alan Alpine, önümüzdeki yıl yeni bir LMDh ile geri dönmeden önce bir yıl LMP2 sınıfında yarışacak.

Prema ve WRT tıpkı United Autosports gibi sezon boyunca iki araçla yarışacak. Ayrıca Inter Europol de yine katılımcılar arasında yer alıyor.

GTE-Am

Bu sezon GTE-Am tek GT sınıfı olacak çünkü GTE-Pro, 2022'den sonra kaldırıldı. GTE-Am'de, aralarında Iron Lynx, TF Sport ve AF Corse gibi tanınmış takımların da bulunduğu 14 araç yer alacak.

Corvette, Ben Keating ile ortaklık kurmasının ardından tek araçla yer alıyor.

No. Takım Araç Sürücüler Hypercar - 13 araç * Sebring'de yer almayacak 2 Cadillac Racing Cadillac V-LMDh Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook 4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680 Tom Dillmann Esteban Guerrieri Jacques Villeneuve 5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Dane Cameron Michael Christensen Frederic Makowiecki 6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Kevin Estre Andre Lotterer Laurens Vanthoor 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa 38* Hertz Team JOTA Porsche 963 Yifei Ye Açıklanacak Açıklanacak 50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi 51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen 93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Eric Vergne 94 Peugeot TotalEnergies

Peugeot 9X8 Loic Duval Gustavo Menezes Nico Muller 99* Proton Competition Porsche 963 Gianmaria Bruni Açıklanacak Açıklanacak 708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 Romain Dumas Açıklanacak Açıklanacak LMP2 - 11 araç 9 Prema Racing Oreca 07-Gibson Juan Manuel Correa Açıklanacak Açıklanacak 10 Vector Sport Oreca 07-Gibson Ryan Cullen Açıklanacak Açıklanacak 22 United Autosports Oreca 07-Gibson Phil Hanson Filipe Albuquerque Açıklanacak 23 United Autosports Oreca 07-Gibson Oliver Jarvis Tom Blomqvist Josh Pierson 28 JOTA Oreca 07-Gibson David Heinemeier Hansson Pietro Fittipaldi Oliver Rasmussen 31 Team WRT Oreca 07-Gibson Sean Gelael Açıklanacak Açıklanacak 34 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Jakub Smiechowski Fabio Scherer Açıklanacak 35 Alpine Elf Team Alpine A470-Gibson Matthieu Vaxiviere Açıklanacak Açıklanacak 36 Alpine Elf Team Alpine A470-Gibson Andre Negrao Açıklanacak Açıklanacak 41 Team WRT Oreca 07-Gibson Rui Andrade Açıklanacak Açıklanacak 63 Prema Racing Oreca 07-Gibson Doriane Pin Açıklanacak Açıklanacak GTE Am - 14 araç 21 AF Corse

Ferrari 488 GTE Stefano Costantini Simon Mann Ulysse de Pauw 25 ORT by TF Aston Martin Vantage Ahmad Al Harthy

Michael Dinan Charlie Eastwood 33 Corvette Racing Corvette C8.R Ben Keating

Nicky Catsburg Açıklanacak 54 AF Corse Ferrari 488 GTE Thomas Flohr Francesco Castellacci Açıklanacak 56 Project 1 - AO Porsche 911 RSR-19 PJ Hyett Gunnar Jeanette Açıklanacak 57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE Takeshi Kimura Scott Huffaker Daniel Serra 60 Iron Lynx

Porsche 911 RSR-19 Claudio Schiavoni

Açıklanacak Açıklanacak 77 Dempsey-Proton Racing

Porsche 911 RSR-19 Christian Ried Açıklanacak Açıklanacak 83 Richard Mille AF Corse Ferrari 488 GTE Luis Perez Companc Açıklanacak Açıklanacak 85 Iron Dames Porsche 911 RSR-19 Rahel Frey Sarah Bovy Michelle Gatting 86 GR Racing

Porsche 911 RSR-19 Michael Wainwright Açıklanacak Açıklanacak 88 Proton Competition Porsche 911 RSR-19 Harry Tincknell Açıklanacak Açıklanacak 98 NorthWest AMR

Aston Martin Vantage Paul Dalla Lana Açıklanacak Açıklanacak 777 D'station Racing Aston Martin Vantage Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Casper Stevenson