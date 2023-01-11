WEC, 2023 katılımcı listesini açıkladı, Hypercar klasmanında 13 araç yer aldı
2023 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunda toplamda 13 Hypercar aracı yer alacak.
Toyota'nın tek fabrika takımı olduğu ve en üst sınıfta [önce LMP1, sonra Hypercar] yer alan toplam araç sayısının genellikle beşi geçmediği beş sezonun ardından bu yıl dayanıklılık yarışlarının en prestijli kategorisinde en az 13 araç yer alacak.
Araçların dokuzu Toyota, Ferrari, Peugeot, Porsche ve Cadillac'ın fabrika ekiplerine ait olacak. Bunlara Glickenhaus ve Vanwall araçlarının yanı sıra Jota ve Proton'un iki müşteri Porsche'si eklenecek.
Isotta Fraschini katılımcı listesinde yer almadı. Yeniden yapılanan İtalyan marka, Vector Sport ile hibrit motorlu bir araçla seride yarışmak istemişti ancak şampiyonaya kabul edilmedi.
Geçen yıl olduğu gibi, Glickenhaus tüm sezon için tek araç tercih etti ve onaylanan tek sürücü Romain Dumas oldu. Daha çok ByKolles olarak bilinen Vanwall takımı, nihayet hibrit olmayan LMH'de yarışma izni aldı.
Eski Formula 1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Tom Dillman ve Esteban Guerrieri ile birlikte Vanwall Vandervell 680'i kullanacak. Villeneuve geçtiğimiz Kasım ayında Barcelona'da takım için bir test yapmıştı.
Tüm fabrika sürücülerinin adı uzun süredir biliniyordu. Porsche müşteri takımı Jota'da Yifei Ye halihazırda onaylanan tek sürücü olurken, fabrika sürücüsü Gianmaria Bruni'nin de Proton'un Porsche'si için yarışacağı duyuruldu. Jota ve Proton araçları, Nisan ayındaki Spa-Francorchamps 6 Saat yarışında yer alacak. O zamana kadar Jota, yeni sponsor Hertz'in renklerini taşıyan bir LMP2 ile yarışacak ve bu renk daha sonra Hypercar'da kullanılacak.
LMP2
Büyük olasılıkla sınıfın şampiyonadaki son yılı olacak WEC katılımcı listesinde 11 LMP2 aracı bulunuyor.
Geçtiğimiz yıl Hypercar sınıfında eski bir LMP1 aracıyla yer alan Alpine, önümüzdeki yıl yeni bir LMDh ile geri dönmeden önce bir yıl LMP2 sınıfında yarışacak.
Prema ve WRT tıpkı United Autosports gibi sezon boyunca iki araçla yarışacak. Ayrıca Inter Europol de yine katılımcılar arasında yer alıyor.
GTE-Am
Bu sezon GTE-Am tek GT sınıfı olacak çünkü GTE-Pro, 2022'den sonra kaldırıldı. GTE-Am'de, aralarında Iron Lynx, TF Sport ve AF Corse gibi tanınmış takımların da bulunduğu 14 araç yer alacak.
Corvette, Ben Keating ile ortaklık kurmasının ardından tek araçla yer alıyor.
|
No.
|Takım
|Araç
|Sürücüler
|
Hypercar - 13 araç
* Sebring'de yer almayacak
|2
|Cadillac Racing
|Cadillac V-LMDh
|
Earl Bamber
Alex Lynn
Richard Westbrook
|4
|Floyd Vanwall Racing Team
|Vanwall Vandervell 680
|
Tom Dillmann
Esteban Guerrieri
Jacques Villeneuve
|5
|Porsche Penske Motorsport
|Porsche 963
|
Dane Cameron
Michael Christensen
Frederic Makowiecki
|6
|Porsche Penske Motorsport
|Porsche 963
|
Kevin Estre
Andre Lotterer
Laurens Vanthoor
|7
|Toyota Gazoo Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|
Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|8
|Toyota Gazoo Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|
Sebastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|38*
|Hertz Team JOTA
|Porsche 963
|
Yifei Ye
Açıklanacak
Açıklanacak
|50
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|
Alessandro Pier Guidi
James Calado
Antonio Giovinazzi
|51
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|
Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
|93
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Paul di Resta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|94
| Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Loic Duval
Gustavo Menezes
Nico Muller
|99*
|Proton Competition
|Porsche 963
|
Gianmaria Bruni
Açıklanacak
Açıklanacak
|708
|Glickenhaus Racing
|Glickenhaus 007
|
Romain Dumas
Açıklanacak
Açıklanacak
|
LMP2 - 11 araç
|9
|Prema Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Juan Manuel Correa
Açıklanacak
Açıklanacak
|10
|Vector Sport
|Oreca 07-Gibson
|
Ryan Cullen
Açıklanacak
Açıklanacak
|22
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|
Phil Hanson
Filipe Albuquerque
Açıklanacak
|23
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|
Oliver Jarvis
Tom Blomqvist
Josh Pierson
|28
|JOTA
|Oreca 07-Gibson
|
David Heinemeier Hansson
Pietro Fittipaldi
Oliver Rasmussen
|31
|Team WRT
|Oreca 07-Gibson
|
Sean Gelael
Açıklanacak
Açıklanacak
|34
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Jakub Smiechowski
Fabio Scherer
Açıklanacak
|35
|Alpine Elf Team
|Alpine A470-Gibson
|
Matthieu Vaxiviere
Açıklanacak
Açıklanacak
|36
|Alpine Elf Team
|Alpine A470-Gibson
|
Andre Negrao
Açıklanacak
Açıklanacak
|41
|Team WRT
|Oreca 07-Gibson
|
Rui Andrade
Açıklanacak
Açıklanacak
|63
|Prema Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Doriane Pin
Açıklanacak
Açıklanacak
|
GTE Am - 14 araç
|21
| AF Corse
|Ferrari 488 GTE
|
Stefano Costantini
Simon Mann
Ulysse de Pauw
|25
|ORT by TF
|Aston Martin Vantage
|
Ahmad Al Harthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood
|33
|Corvette Racing
|Corvette C8.R
|
Ben Keating
Nicky Catsburg
Açıklanacak
|54
|AF Corse
|Ferrari 488 GTE
|
Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Açıklanacak
|56
|Project 1 - AO
|Porsche 911 RSR-19
|
PJ Hyett
Gunnar Jeanette
Açıklanacak
|57
|Kessel Racing
|Ferrari 488 GTE
|
Takeshi Kimura
Scott Huffaker
Daniel Serra
|60
| Iron Lynx
|Porsche 911 RSR-19
|
Claudio Schiavoni
Açıklanacak
Açıklanacak
|77
| Dempsey-Proton Racing
|Porsche 911 RSR-19
|
Christian Ried
Açıklanacak
Açıklanacak
|83
|Richard Mille AF Corse
|Ferrari 488 GTE
|
Luis Perez Companc
Açıklanacak
Açıklanacak
|85
|Iron Dames
|Porsche 911 RSR-19
|
Rahel Frey
Sarah Bovy
Michelle Gatting
|86
| GR Racing
|Porsche 911 RSR-19
|
Michael Wainwright
Açıklanacak
Açıklanacak
|88
|Proton Competition
|Porsche 911 RSR-19
|
Harry Tincknell
Açıklanacak
Açıklanacak
|98
| NorthWest AMR
|Aston Martin Vantage
|
Paul Dalla Lana
Açıklanacak
Açıklanacak
|777
|D'station Racing
|Aston Martin Vantage
|
Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Casper Stevenson
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