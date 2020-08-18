WEC, 2021’de en az altı yarış hedefliyor

Yönetim organı FIA ve serinin organizatörü ACO, şampiyonanın yeni hiper araç dönemi gelecek sene başladığında, yarış sayısını sekizden aşağıya indirmeleri gerektiğini kabul ediyorlar.

WEC’in geçtiğimiz haftaki Spa yarışında konuşan FIA başkanı Jean Todt, “Gelecek sene WEC’te, Le Mans 24 Saat de dahil olmak üzere yaklaşık altı yarış yapmalıyız. Şampiyona için bu, minimum sayı.” dedi.

WEC kuralları, Le Mans dahil olmak üzere en az altı yarışın yapılması gerektiğini belirtiyor.

ACO başkanı Pierre Fillon ve WEC patronu Gerard Neveu, global sağlık krizinin etkileri görülürken, maliyetleri azaltmaya olan ihtiyacı vurguladılar.

Fillon, “Bu dönemde bir virüs var ve herkes için maliyetleri azaltmalıyız ve hedefimiz altı yarışa sahip olmak.” dedi.

Neveu ise, “Takvimi, ekonomiye ve dünyadaki duruma göre ayarlamaya çalışıyoruz. Üreticiler ve takımlarla yaptığımız görüşmelerden sonra, yarış sayısını azaltmak durumunda olmamız anlaşılır ve mantıklı.”

“Takvimde üzerine çıkmayacağımız ve altına inemeyeceğimiz yarış sayıları var. Çünkü çok yarış yaparsak, mevcut durumda çok maliyetli olur.” ifadelerini kullandı.

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Nisan ayında Neveu, takvimdeki yarış sayısının azaltılabileceğini açıklamıştı. O açıklamada Neveu, WEC’in sekiz yarışlık takvimi korumasının “çılgınca ve kibirli” olacağını söylemişti.

Fillon ve Neveu, WEC’in üç farklı kıtada yarış düzenlemeye devam etme niyetinin olduğunu da belirtti. FIA, bir serinin şampiyona statüsü kazanmak için en az üç kıtada yarış gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ancak her iki yönetici de COVID-19 krizi büyüdükçe ve seyahat kısıtlamaları arttıkça, şu anda kesin kararlar vermenin imkansız olduğunu vurguladı.

2021 WEC sezonunun önümüzdeki Mart ayında Sebring 1000 Mil yarışı ile başlamasını isteyen Neveu, “Takvim için biraz daha beklememiz gerekecek, çünkü önümüzde henüz net bir görüntü yok.”

“Şu anki plan, Sebring’e gitmek. Bu konudaki niyetimiz hakkında şüphe yok. Ancak eğer bize, yarın oraya gitmeye hazır olup olmadığımızı sorarsanız, mevcut durumla beraber bu imkansız.” dedi.

Nisan ayındaki açıklamasında Neveu, o tarihte takvimde olması kesin olan yarışların sadece Sebring ve geleneksel olarak Haziran ortasında gerçekleştirilen Le Mans olduğunu belirtmişti.