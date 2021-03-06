WEC, 2021 takvimini yeniden revize etti

2021 takvimindeki son değişiklik, Le Mans 24 Saat yarışının 21-22 Ağustos tarihine alınmasıydı ve son değişikliklerin ardından Spa 6 Saat, 1 Mayıs'taki yerini korudu.

Normalde yeni sezonun ilk yarışı Portimao'da yapılacaktı ancak yarışın 12/12 Haziran'da yapılmasına karar verildi. Bu tarihler daha önce Le Mans'a aitti.

Takımlar 26-27 Nisan tarihlerinde Spa'da yapılacak iki günlük resmi teste sahip olacaklar. Sonrasında 1 Mayıs'ta 6 saatlik bir Spa yarışı gerçekleştirilecek.

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından Cuma günü yapılan açıklamada revize edilen takvimin seyahat kısıtlamaları ve COVID-19'un etkilerinden kaynaklı olduğu duyuruldu.

WEC ayrıca Portekiz yarışını Haziran ayına ertelemenin, "taraftarların yarışa katılma olasılığını artırmasını" umuyor.

Spa yarışı ise seyircisiz şekilde devam edecek.

WEC, Portimao'dan sonra 18 Temmuz'da İtalya'nın Monza pistine gidecek.

Le Mans 24 Saat sonrası gerçekleştirilecek olan Fuji ve Bahreyn'deki son iki yarış ise Eylül ve Kasım aylarında yapılacak.

Bu, WEC takviminin bu yıl üçüncü kez değiştiği anlamına geliyor.

2021 WEC takvimi:

Tarih Yer/Yarış 1 Mayıs Spa 6 Saat 12-13 Haziran Portimao 6 Saat 18 Temmuz Monza 6 Saat 21-22 Ağustos Le Mans 24 Saat 26 Eylül Fuji 6 Saat 20 Kasım Bahreyn 6 Saat