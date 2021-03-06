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WEC / Haberler

WEC, 2021 takvimini yeniden revize etti

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

2021 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, önümüzdeki ay Portimao'da yapılması planlanan açılış yarışının, Haziran ayına ertelenmesinin ardından Mayıs ayında Spa'da başlayacak.

WEC, 2021 takvimini yeniden revize etti

2021 takvimindeki son değişiklik, Le Mans 24 Saat yarışının 21-22 Ağustos tarihine alınmasıydı ve son değişikliklerin ardından Spa 6 Saat, 1 Mayıs'taki yerini korudu.

Normalde yeni sezonun ilk yarışı Portimao'da yapılacaktı ancak yarışın  12/12 Haziran'da yapılmasına karar verildi. Bu tarihler daha önce Le Mans'a aitti.

Takımlar 26-27 Nisan tarihlerinde Spa'da yapılacak iki günlük resmi teste sahip olacaklar. Sonrasında 1 Mayıs'ta 6 saatlik bir Spa yarışı gerçekleştirilecek.

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından Cuma günü yapılan açıklamada revize edilen takvimin seyahat kısıtlamaları ve COVID-19'un etkilerinden kaynaklı olduğu duyuruldu.

WEC ayrıca Portekiz yarışını Haziran ayına ertelemenin, "taraftarların yarışa katılma olasılığını artırmasını" umuyor.

Spa yarışı ise seyircisiz şekilde devam edecek.

WEC, Portimao'dan sonra 18 Temmuz'da İtalya'nın Monza pistine gidecek.

Le Mans 24 Saat sonrası gerçekleştirilecek olan Fuji ve Bahreyn'deki son iki yarış ise Eylül ve Kasım aylarında yapılacak.

Bu, WEC takviminin bu yıl üçüncü kez değiştiği anlamına geliyor.

2021 WEC takvimi:

Tarih Yer/Yarış
1 Mayıs  Spa 6 Saat
12-13 Haziran Portugal Portimao 6 Saat
18 Temmuz Italy Monza 6 Saat
21-22 Ağustos  Le Mans 24 Saat
26 Eylül  Fuji 6 Saat
20 Kasım  Bahreyn 6 Saat
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2021 Le Mans 24 Saat, Ağustos ayına kadar ertelendi

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2021 Le Mans 24 Saat, Ağustos ayına kadar ertelendi
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Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Editör Gary Watkins

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