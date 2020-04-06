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WEC / Son dakika

WEC: “2021 takvimini tahmin etmek küstahça olurdu”

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WEC: “2021 takvimini tahmin etmek küstahça olurdu”
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Çeviren: Cem Özel, Editör
6 Nis 2020 13:57

WEC patronu Gerard Neveu, serinin gelecek seneki takviminde daha az yarışa sahip olmayı göz ardı etmediklerini söyledi.

Neveu, kış takvimi formatının iptal edilmesinin ardından, önümüzdeki Mart ayında başlaması beklenen yeni sezon takvimi hakkında konuşmak için çok erken olduğunu söyledi.

Neveu, koronavirüs krizi bittiğinde motor sporlarının karşılaşacağı ekonomik iklimi tahmin etmenin imkansız olduğunu ve WEC takviminin sekiz yarışa düşürülebileceğini belirtti.

Neveu, “Eğer önümüzdeki sezona Mart ayında başlayıp, bunu Kasım ayında bitireceğimizi söylersem çılgın ve küstah olurum. Daha az yarış olabilir. Birçok seçenek var ve her şey mümkün.”

“Birkaç ay içerisinde ekonomik durumu gözlemlemeliyiz. Takımların, üreticilerin, sürücülerin, sponsorların, ortakların durumunu gözlemlemeliyiz.” dedi.

Neveu, 2021 WEC sezonuna Mart ayındaki Sebring 1000 Mil yarışıyla başlamak istediklerini belirtti. Ayrıca Sebring, aynı hafta sonunda hem WEC hem de IMSA WeatherTech Spor Araç Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor.

Fransız yönetici, şu anda kesin olan tek şeyin, Le Mans 24 Saat yarışının geleneksel olarak Haziran ortasında yapılmaya devam etmesi olduğunu söyledi.

Normalde Eylül ayında başlayacak olan ancak ertelenen 2020/21 sezonunun açılış yarışı olan Silverstone’a dönüş ihtimali konusunda hiçbir fikri olmadığını belirten Neveu, yine aynı sezonun Şubat ayında yapılması planlanan Kyalami yarışı için ise pistle görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

Ancak Neveu, WEC’nin gelecek sezon dünyayı dolaşmaya devam edeceğini vurguladı.

“Bunun bir dünya şampiyonası olduğu bir gerçek. Yani bu, bir Avrupa Şampiyonası olmayacak. Elbette biraz dolaşacağız.”

“Krizden sonra bazı şeyleri yeniden düşünüp yeniden oluşturmalıyız. Küçük bir evrim geçirebiliriz.”

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