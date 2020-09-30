WEC, 2021 sezonu için yeni sıralama formatı üzerinde çalışıyor

Serinin patronları, iki sürücünün tur zamanlarının toplandığı mevcut sistemi değiştirmeye yönelik bir prosedür üzerinde FIA Dayanıklılık Komisyonu ile beraber çalıştıklarını açıkladılar.

Yeni sıralama turu formatı, Le Mans 24 Saat dışındaki tüm WEC yarışlarında geçerli olacak. Le Mans 24 Saat’te ise, geçtiğimiz hafta uygulanan Hiperpole formatı devam edecek.

WEC organizatörü ACO’nun başkanı Pierre Fillon, yeni formatın Hiperpole olmayacağını ancak bunu düzenleyeceklerini belirtti.

Sene sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan WEC patronu Gerard Neveu ise, Dayanıklılık Komisyonu’nun, Le Mans’dan önceki hafta bu konuyu inceleme kararı aldığını açıkladı.

Neveu, en iyi formatın ne olduğunu araştıran bir çalışma grubunun olduğunu ve şu anda ortada güzel bir planın olduğunu söyledi.

Start öncesi grid Fotoğraf: JEP / Motorsport Images #95 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR: Nicki Thiim, Marco Sorensen, Richard Westbrook Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

İki sürücünün tur zamanlarının toplandığı sıralama formatı, WEC’in yeniden doğuşunun ertesi senesi olan 2013’te gelmişti.

Her araç için sıralama derecesi, ilk başta iki sürücünün attığı toplam dört turun ortalaması üzerinden hesaplanıyordu. Bu daha sonra 2015’te, her bir sürücünün kaydettiği tek tura dayalı mevcut sistemle değiştirildi.

Fillon, Hiperpole formatının ise Le Mans’da devam edeceğini doğruladı.

Geçtiğimiz hafta takımlar ve sürücülerden çokça övgü alan Hiperpole, ilk sıralama seansında her WEC sınıfındaki en hızlı altı aracın bir sonraki bölümde pole pozisyonu için mücadele etmesini sağlamıştı.

Geçtiğimiz hafta yoğunlaştırılmış seans takvimiyle beraber Le Mans 24 Saat’te ilk sıralama seansı perşembe öğleden sonra gerçekleştirilirken, Hiperpole seansı cuma sabahı yapılmıştı.