WEC, 2021 sezonu için LMP2’ye ekstra bir performans kısıtlaması uyguluyor

4.2 litrelik atmosferik motor Gibson V8'in gücü, başlangıçta planlanan 30kW/40 beygire ek olarak 20kW/25 beygire kadar azaltıldı.

Bu, Gibson motorunun 2017'de mevcut LMP2 kurallarının piyasaya sürülmesinden bu yana sahip olduğu 600 beygir (450kW) ile karşılaştırıldığında 2021'de yaklaşık 535 beygir (400kW) olacağı anlamına geliyor.

Minimum ağırlık 20kg'dan 950kg'a yükseltilirken, otomobiller artık sadece tüm pistlerde düşük

yere basma gücüne sahip Le Mans aerodinamik konfigürasyonunda çalışabilecekler.

WEC organizatörü Automobile Club de L'Ouest ve FIA, motorun gücünü 40 beygir azaltarak ve Goodyear tarafından tedarik edilen lastikleri kontrol ederek bu araçları yavaşlatmayı umuyordu.

LMP2 gridi şimdi 2019-20 WEC sezonunda Goodyear tarafından sağlananla aynı lastikleri kullanacak.

LMP2 otomobillerinin hızını azaltma ihtiyacı, LMP1 yerine 2021 için yeni bir Le Mans Hypercar

sınıfının piyasaya sürülmesinin ardından ortaya çıktı.

Le Mans'ta, 8.47 millik Circuit de la Sarthe pistinde yarış için tur süresi hedefi 3 dakika 30

saniye. Bu da LMP1'e göre performansta önemli bir düşüşü gösterir.

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3 dakika 30 saniye hedefi, geçen yıl Le Mans'taki en hızlı turu 3:27.508 olan LMP2 araçlarının yarış temposuna benziyor.

ACO tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "FIA WEC Komites ilk test aşaması ve hem Goodyear hem de ekiplere danışılmasını takiben, daha önce kullanılan lastik versiyonlarının

korunmasının, her koşulda kanıtlanmış ve tutarlı performansları göz önüne alındığında en

uygun seçenek olduğuna karar verdi."

Sezon öncesi testlerinde denenen yeni lastik versiyonunun, takımlar ve sürücüler üzerinde soru

işaretleri yarattığı biliniyor.

ACO'nun yaptığı açıklamada, motor gücündeki daha fazla azalmanın "farklı bileşenlerin ömrünü uzatarak maliyetleri düşürmeye katkıda bulunacağını" da belirtiliyor.

LMP2'deki yeni performans seviyesi, Avrupa Le Mans serisinin yanı sıra gelecek kış Asya Le

Mans serisinde de uygulanacak.

Değişiklikler, 18 Nisan'da Barselona'da düzenlenmesi planlanan ELMS serisinin başlangıç

yarışından sadece iki hafta önce ve 1 Mayıs'ta Spa'da gerçekleşecek olan WEC'in ilk yarışından

dört hafta önce açıklandı.

Çeviri: Selin Elif Köse