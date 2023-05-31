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Villeneuve, Vanwall'dan tamamen ayrıldığını açıkladı

Le Mans 24 Saat'te yarıştırılmayacağı açıklanan 1997 Formula 1 şampiyonu Jacques Villeneuve, sadece üç yarışın ardından Vanwall'dan resmen ayrıldı.

Gary Watkins
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#4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680: Jacques Villeneuve

Geçen hafta yapılan bir basın açıklamasıyla Le Mans 24 Saat için kızağa çekildiği ve yerini Tristan Vaulter'in alacağı duyurulan Villeneuve, açıklamanın ardından takımla iletişime geçmeye çalışsa da telefonlarına cevap alamadı.

Çabalarının sonuçsuz kalması nedeniyle bir basın açıklaması yayınlayan Villeneuve, takımla sözleşmesinin devam ettiğine, dolayısıyla kızağa çekilmesinin onu ciddi anlamda hayal kırıklığına uğrattığına dikkat çekti.

52 yaşındaki sürücü, tüm bu olanların ardından Vanwall'dan ayrılma kararı aldığını resmen açıkladı.

Villeneuve, "Bugüne kadar halen takım resmi olarak benimle iletişime geçmedi, Le Mans 24 Saat'te yarışmak için sözleşmemin devam ettiği düşünüldüğünde bu epey şaşırtıcı." 

"Açıklamanın zamanlaması garip bir şekilde 25 Mayıs'a denk geldi, sadece bir gün sonra kızımın doğumu için hastanedeydim."

"ByKolles bu kişisel aile olayının farkındaydı, dolayısıyla bu ani duyuruya yanıt veremedim ya da resmi bir açıklama yapamadım."

"Indy 500 zaferinin, IndyCar şampiyonluğunun ve F1 şampiyonluğunun ardından Le Mans 24 Saat benim için özel bir öneme sahip."

"Sonuç olarak, katılma fırsatının haksız ve keyfi bir şekilde elimden alınması beni derinden üzdü."

"Bu koşullar altında WEC sezonunun geri kalanına katılmama kararı aldım. Odağımı ve enerjimi gelecek sezon daha başarılı ve profesyonel bir takımla geri dönebilmeye vereceğim." dedi.

#4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680: Tom Dillmann, Esteban Guerrieri, Jacques Villeneuve

#4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680: Tom Dillmann, Esteban Guerrieri, Jacques Villeneuve

Photo by: Eric Le Galliot

Vanwall takım patronu Colin Kolles ise Le Mans 24 Saat'te yarışmama kararının Villeneuve'ün tam onayı ile alındığı konusunda ısrar etmekte.

Bu hafta başında Autosport'a konuşan Kolles'a göre alınan kararın iki nedeni var: Villeneuve'ün yeterince mesafe kat edememesi ve son çocuğunun doğumunun yaklaşması.

Daha sonra Kolles, Villeneuve'ün Vanwall programından ayrılma kararını Vautier'in açıklanmasından önce verdiğini gösterdiğini iddia ettiği e-posta kanıtlarını sundu.

E-posta'nın gönderildiği tarih, Villeneuve'ün geçen yıl Aralık ayında Monza'da çıktığı testle aynı tarihlerde; bu, Villeneuve'ün ilk gerçek testiydi.

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