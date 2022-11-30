Villeneuve, Vanwall LMH ile test yapacak!

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1997 F1 şampiyonu, üç günlük test boyunca Gibson motorlu Vanwall Vandervell LMH'nin direksiyonuna geçecek dört sürücüden biri.

Diğer üç sürücü ise bu yıl şimdiye kadar araçla yapılan testlerin çoğunu üstlenen Tom Dillmann, Esteban Guerrieri ve Joao Paulo de Oliveira.

Dillmann ve Guerrieri, tam zamanlı yarış koltuğu için adaylar arasındalar. 2010 Formula Nippon (şimdi Super Formula) şampiyonu de Oliveira'nın ise takımla bağları 2002 Alman Formula 3 sezonuna dayanıyor.

Villeneuve'ün teste katılımı konusunda takımdan herhangi bir doğrulama gelmedi.

2007 ve 2008'de Peugeot ile Le Mans 24 Saat'te mücadele eden Villeneuve, 2008'deki yarışı Marc Gene ve Nicolas Minassian ile ikinci sırada tamamlamıştı.

O dönem F1 şampiyonluğu ve Indy 500 galibiyetine bir de Le Mans 24 Saat galibiyeti eklemek istediğini belirten Villeneuve'in halen bu hedefin peşinden gittiği anlaşılıyor.

Jacques Villeneuve Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Barselona sürüşü, Mart ayından bu yana testlere devam eden Vanwall'ın son testiydi.

İlk olarak Zweibrucken havaalanındaki bir test sürüşünde görücüye çıkan araç, sonrasında ise Çekya'daki Most pistinde ilk kez piste çıktı.

ByKolles'in önümüzdeki yıl Vanwall Racing bayrağı altında WEC'e en az bir giriş yapacağı anlaşılıyor, nitekim takımın geçen yıl Spa'daki ikinci yarıştan itibaren seriye katılma girişimi, serinin organizatörü Automobile Club de l'Ouest ve FIA tarafından reddedildi.

Serinin patronu Frederic Lequien Vanwall'un reddedilmesine ilişkin spesifik nedenler açıklamayı reddetti ancak ByKolles'in 1958'de yapıcılar şampiyonluğunu kazanan eski F1 takımının adını kullanma hakkı ve CLM P1/01 yarışmacısıyla LMP1'deki mütevazı rekoruna ilişkin endişelerin bunlar arasında olduğu anlaşılıyor.

LMH kuralları ayrıca bir katılımcının mevcut bir otomotiv markasıyla ilişkisi olduğunu kanıtlaması gerektiğini belirtiyor.