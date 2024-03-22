Vettel, Porsche'nin Le Mans aracıyla test yapacak!

Vettel, Aragon'daki teste hazırlanmak için FIA WEC takımı Porsche Penske Motorsport ile bir simülatörde yoğun zaman geçirdi. Porsche'nin Weissach'taki R&D Merkezi'ndeki test pistinde Porsche 963'ün tanıtımında, Hibrit prototip ile ilk turlarını attı. Bu, Vettel'in bir Hypercar ile ilk deneyimi olacak.

Porsche testi öncesinde Vettel, "Porsche 963'ü test etmek için sabırsızlanıyorum. Weissach'taki bir tanıtım sırasında aracı hissetme şansım oldu. Her zaman diğer yarış serilerini takip ederim ve dayanıklılık yarışlarına olan merakım beni denemeye teşvik etti."

"Şimdi Aragon'daki uzun sürüş için heyecanlıyım ve direksiyon başında geçireceğim zamanı dört gözle bekliyorum. Kesinlikle bir ayarlama ve alışma süreci olacak ama takımdaki herkes çok açık ve bana yardımcı oluyor. Bu benim için yeni bir deneyim olacak. Bundan sonra bu konuda neler olacağını göreceğiz - şu anda gelecek için başka bir plan yok." dedi.

Porsche Motorsport Başkan Yardımcısı Thomas Laudenbach, "Sebastian Vettel'in Porsche 963'ümüzle ilgilenmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Kendisinin test fırsatı talebini desteklemekten ve kendisine kapsamlı bir hazırlık ve hibrit prototipimizi kullanması için bolca zaman sağlamaktan heyecan duyacağımıza hiç şüphe yoktu. Değerli geri bildirimlerinden çok şey öğreneceğimize şüphe yok. Porsche Penske Motorsport ve Motorland Aragón'da çalışan sürücülerimizle gerçekleştirdiğimiz 36 saatlik uzun çalışma bunun için mükemmel bir ortam sunuyor." dedi.

Vettel, Porsche 963 ile test için sistematik bir şekilde hazırlandı. 14 Mart'ta Mannheim'daki Porsche Penske Motorsport tesisinde operasyon ekibiyle bir araya geldi. Alman pilot ertesi gün Porsche Motorsport'ta kapsamlı bir simülatör seansını tamamladı. Burada mühendislerle tanıştı ve Le Mans prototipinin özel özelliklerini ve karmaşık kontrol sistemlerini tanıdı. 21 Mart'ta, Weissach R&D Merkezi'ndeki şirket içi test pistinde Porsche 963'ün tadına ilk kez baktı.

Gelecek hafta Porsche Penske Motorsport, Motorland Aragon'daki 5.078 kilometrelik piste giderek 36 saatlik uzun bir çalışma gerçekleştirecek. Testte Vettel'e Matt Campbell (Avustralya), Michael Christensen (Danimarka), Frédéric Makowiecki (Fransa) Kévin Estre (Fransa), André Lotterer (Almanya) ve Laurens Vanthoor (Belçika) eşlik edecek. Bu dayanıklılık testi, bu yılki WEC'in dördüncü turu olan 24 Saat Le Mans'a hazırlık niteliği taşıyor.