Vettel, Porsche ile WEC testlerine başladı

Dört kez Formula 1 Dünya Şampiyonu Sebastian Vettel'in Porsche 963 Hypercar aracını bu hafta İspanya'daki Motorland Aragon'da test edeceği açıklanmıştı.

Aragon'daki teste hazırlanmak için FIA WEC takımı Porsche Penske Motorsport simülatöründe yoğun zaman harcayan Vettel, Porsche 963'le ilk turlarını takımın test pistinde atmıştı.

Alman pilot bugün itibariyle yoğun test programına başladı; yapılan açıklamaya göre Vettel, sabah saatlerinde Aragon'da Porsche 963 Hypercar'ın direksiyonuna geçti.

İspanya'nın Motorland Aragon pistinde gerçekleştirilen testler, Le Mans 24 Saat yarış için yapılan hazırlıkların bir parçası.

Vettel'in yanı sıra testlere Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki, Kevin Estre, Andre Lotterer ve Laurens Vanthoor da katılıyor.

Le Mans 24 Saat yarışı bu yıl Formula 1 ile çakışmayacak şekilde 15 ve 16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Vettel'in burada yarışıp yarışmayacağı henüz belli değil.