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WEC Vettel Porsche testi

Vettel, Porsche ile ilk testten memnun: "Çok eğlenceli!"

Sebastian Vettel, Porsche ile katıldığı WEC testinin ardından epey mutlu olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Sebastian Vettel, Porsche 963

Sebastian Vettel, Porsche 963

Porsche Motorsport

Sebastian Vettel, geçtiğimiz salı günü Porsche 963 Hypercar'ı İspanya'nın Motorland Aragon pistinde başarıyla test etti.

Dört kez dünya şampiyonu Alman pilot, gün boyunca toplam 118 tur (581 kilometre) attı ve testin ardından epey mutluydu.

Sebastian Vettel, testin ardından şöyle dedi: "Elbette farklı yarış serilerini takip ediyorum. WEC ve Le Mans'da yarışan sürücülerin çoğunu da tanıyorum."

"Bir noktada merakım o kadar büyüktü ki bu araçlardan birini kendim denemeye karar verdim ve Porsche de bana mevcut 963 hiper araçlarını test etme şansı sundu."

"Koltuk ayarı, simülatör testleri ve Weissach'taki deneme sürüşünden sonra, zaten iyi bir fikir edinmiştim."

"Aragon'da Porsche 963'ü kullanmak eğlenceliydi fakat önce her şeye alışmam ve ritim bulmam gerekiyordu."

"Bir hiper araç kullanmak her zamanki sürüş şeklimden çok farklı hissettiriyor çünkü başımın üzerinde bir tavan var."

"Ayrıca ekstra ağırlığı ve farklı lastikleri de hesaba katmanız gerekiyor."

"Fabrika Porsche sürücüleri bana çok yardımcı oldular ve hem aracın özelliklerini hem de nelere dikkat etmem gerektiğini açıkladılar."

"Bu benim için işleri kolaylaştırdı."

Vettel'in testlere devam etmesi beklenirken, Le Mans 24 Saat'e katılıp katılmayacağı belirsiz.

Sebastian Vettel, Porsche 963

Sebastian Vettel, Porsche 963

Fotoğraf: Porsche Motorsport

 

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Kemal Şengül
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