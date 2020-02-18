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WEC / Son dakika

Verstappen, Valkyrie hiper aracını test etti

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Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
18 Şub 2020 17:44

Red Bull Formula 1 sürücüsü Max Verstappen, Aston Martin Valkyrie ile ilk testini Silverstone'da yaptığı hypercar klasmanı aracı "manyak" olarak tanımladı.

Hollandalı pilot ve takım arkadaşı Alex Albon prototip model aracı test ettiler, araç Aston Martin tarafından Red Bull Advanced Technologies ile beraber geliştirildi ve Eylül'de Silverstone ayağı ile startı verilecek olan 2020-21 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yer alacak.

Racing Point takımının sahibi olan Lawrence Stroll'ün önderliğindeki konsorsiyum Aston Martin'in %16.7'lik payını 182 milyon pound karşılığında satın aldı. Böylece Silverstone merkezli takımın Aston Martin F1 ismini alacak olmasıyla beraber Red Bull ile olan isim sponsorluğunun yenilenmeyeceği açıklandı.

Ancak bu durum RBAT ile Valkyrie üstüne yapılan işbirliğini etkilemeyecek.

Bu durumun, daha önce Le Mans'da yarışmak istediğini belirten Verstappen'in gelecekte Valkyrie ile yarışmasını etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu.

Araç - her ne kadar yarış düzeninde kullanılmayacak bir hibrit sistem kullanılsa da - ile attığı ilk turlar sonrasında konuşan Verstappen, 6.5 litrelik V12 motorlu araç hakkında şunları söyledi:

Geçen seneki Britanya Grand Prix'inde Valkyrie'nin attığı izlemiştim ancak direksiyonun arkasında kendinizin olması her zaman daha iyidir, bu mükemmel aracı kullanan ilk insanlardan biri olmak çok heyecan vericiydi.

"Aracın ilk hissiyatını görmek çok iyiydi. Tabii ki hala geliştirme aşamasında ancak daha şimdiden tempoyu hissedebiliyorsunuz, ki normal bir araç ile karşılaştırıldığında... durum çok farklı!

"Aston Martin Valkyrie'nin yere basma seviyeleri muhteşem ve çok agresif. Çok eğlenceliydi."

Albon ise yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "Aston Martin Valkyrie'yi kullanma şansı yakalamak çok heyecan vericiydi, beni etkileyen ilk olay dış görünüştü - muazzam duruyor! Aynı zamanda bir yarış aracı gibi hissettiriyor.

"Max benden önce araca bindi, bu yüzden heyecan gittikçe artıyordu ve bu aracı sürme şansını yakalamak çok özel bir duyguydu.

"Tabii ki de gelişim yapılması gereken yerler var, ancak şimdiden çok iyi hissettiriyor, özellikle virajlardaki denge. Çok hafif; çok keskin hissettiriyor.

"Tabii ki de bir F1 aracı ile karşılaştırıldığında yere basma kuvvetinin kaybolduğunu görüyorsunuz, ancak virajlarda hala G kuvvetini hissedebiliyorsunuz ve bir yol aracından ziyade bir F1 aracına yakın tepkiler veriyor. Çok özel bir araç, kesinlikle bir tane de bende bulunmalı!"

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Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing driving the Red Bull Racing Aston Martin Valkyrie

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing driving the Red Bull Racing Aston Martin Valkyrie
1/9

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing driving the Red Bull Racing Aston Martin Valkyrie

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing driving the Red Bull Racing Aston Martin Valkyrie
2/9

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing driving the Red Bull Racing Aston Martin Valkyrie

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing driving the Red Bull Racing Aston Martin Valkyrie
3/9

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing driving the Red Bull Racing Aston Martin Valkyrie with Aston Martin test driver Chris Goodwin

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing driving the Red Bull Racing Aston Martin Valkyrie with Aston Martin test driver Chris Goodwin
4/9

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing driving the Red Bull Racing Aston Martin Valkyrie

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing driving the Red Bull Racing Aston Martin Valkyrie
5/9

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing driving the Red Bull Racing Aston Martin Valkyrie

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing driving the Red Bull Racing Aston Martin Valkyrie
6/9

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing driving the Red Bull Racing Aston Martin Valkyrie

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing driving the Red Bull Racing Aston Martin Valkyrie
7/9

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing driving the Red Bull Racing Aston Martin Valkyrie

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing driving the Red Bull Racing Aston Martin Valkyrie
8/9

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing driving the Red Bull Racing Aston Martin Valkyrie with Aston Martin test driver Chris Goodwin

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing driving the Red Bull Racing Aston Martin Valkyrie with Aston Martin test driver Chris Goodwin
9/9

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , WEC
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al
Editör James Newbold

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