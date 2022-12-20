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Vergne: "Peugeot'un kaydettiği ilerleme takdire şayan"

Peugeot sürücüsü Jean-Eric Vergne, takımın tüm dayanıklılık sorunlarına rağmen ilerleme kaydetmeye başladığını ve gereken adımları attıkları takdirde Le Mans 24 Saat galibiyetine oynayabileceklerini söyledi.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Benjamin Vinel
Çeviren:
Altay Gök
Vergne: "Peugeot'un kaydettiği ilerleme takdire şayan"
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Monza'da ilk yarışına çıkan Peugeot, katıldığı üç yarışın hepsinde sorun yaşadı ve Toyota-Alpine ikilisine karşı rekabet etme fırsatı yakalayamadı.

Cesaret verici bir özel testin ve Performans Dengesi'ndeki birtakım olumlu değişikliklerin ardından Bahreyn'deki sezon finalinde Peugeot'un nihayet rekabetçi olabileceği düşünülüyordu; ancak yarışın ilk üç saatinde her iki 9X8'in de birbiriyle ilgisi olmayan sorunlar nedeniyle yarışa veda etmesiyle birlikte takımın umutları da suya düştü.

Her şeye rağmen takımın 2023'te sorunların üstesinden gelebileceğine inanan Vergne, Peugeot'nun şu ana kadar karşılaştığı dayanıklılık sorunlarının yeni bir araç için olağandışı olmadığını düşünüyor.

Motorsport Fransa'ya konuşan Vergne, "Dayanıklılık yarışları tarihinde birtakım arızalar yaşamayan herhangi bir takım olmadığını düşünmüyorum."

"Serinin olayı da aslında bu; ne zaman yeni bir parça denesek parça hemen kırılıyor. Ama kısa süre içinde neden kırıldığını anlıyoruz, değiştiriyoruz ve bir daha asla kırılmıyor."

"Sorun şu ki, böyle bir arabanın kaç parçası var? Elektronik aksam, ön motor, akü, içten yanmalı motor, yakıt pompası gibi hata verebilecek pek çok parça var."

"Yapılacak tek bir şey var: test, test, test! Mümkün olduğunca çok mesafe kat etmeli, kırılması gereken tüm parçaların kırıldığı, tamir edildiği ve geliştirildiği bir noktaya gelmelisiniz. Bu sayede bir daha asla bozulmayan ve gerçekten sağlam bir aracınız olur."

"İlk birkaç yarışla kıyasladığımızda ne kadar çok ilerleme kaydettiğimizi görüyoruz. Le Mans'a kadar ciddi mesafe kat etmiş olacağız ve dayanıklılık sorunlarına da son vermiş olacağız, bu kesin." dedi.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

Photo by: Masahide Kamio

Peugeot'nun ilk üç yarışında gösterdiği hızın umut verici olduğunu bir kez daha vurgulayan Vergne, ilk sezona iyi hazırlandıklarını da hesaba katarak gelecek yıl Le Mans 24 Saat'te galibiyet mücadelesi verebileceklerini düşünüyor.

Vergne, "Peugeot'nun Le Mans 24 Saat'te galibiyet mücadelesi verememe ihtimali olsaydı gride döneceğini düşünmüyorum. Kazanmak için her türlü şansa sahip olduğumu düşünmeseydim ben de takıma katılmazdım."

"Hiçbir şeyin kolay olacağını söylemiyorum, aksine son derece zor olacak, hala yapacak çok işimiz var. Hatta bu hafta direksiyon başında olacağım, Noel haftasında üç günlük bir dayanıklılık testi gerçekleştiriyoruz. Takımın motivasyonu oldukça yüksek."

"Bence Le Mans 24 Saat'te galibiyet mücadelesi verebileceğimizi söylemeden önce atmamız gereken birkaç adım var, bu adımları atmazsak Le Mans'ı kazanabileceğimizi sanmıyorum. Ancak atmamız gereken tüm adımların kolaylıkla başarılabilir olduğunu biliyorum."

"Araçta yapmamız gereken tüm iyileştirmeleri yapacağımızdan ve Le Mans'a vardığımızda zafer mücadelesi için ihtiyacımız olan her şeyi bir araya getirmiş olacağımızdan eminim." 

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