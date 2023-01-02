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Vector Sport, Isotta Fraschini ile ortaklık kurdu ve gelecek sezon Hypercar sınıfında mücadele edecek!

Yeniden hayata dönen İtalyan araç markası Isotta Fraschini, Vector Sport ile ortaklık kurarak gelecek sezon Hypercar sınıfında mücadele edecek.

Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Vector Sport, Isotta Fraschini ile ortaklık kurdu ve gelecek sezon Hypercar sınıfında mücadele edecek!
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Geçen sezon WEC'e katılan ve LMP2 sınıfında mücadele eden Vector, büyük bir adım daha atmaya hazırlanıyor: takım, Isotta ile ortaklık kuracak ve İtalya'da gelişim süreci devam eden LMH aracıyla Hypercar sınıfında mücadele edecek!  

Takımın hedefi, Şubat ayının sonunda testlere başlamak ve Nisan ayının sonundaki Spa yarışından itibaren gride katılmak! 

Vector, 2023 sezonu ve sonrası için operasyonel ve ticari bir ortaklık kurma konusunda Isotta ile görüşen dört takımdan biriydi; İtalyan üreticinin tercihi de Silverstone merkezli takımdan yana oldu.

Isotta genel müdürü Claudio Berro, "Temas halinde olduğumuz çeşitli olası ortakların hepsi yüksek kalitedeydi, ancak bizim için hızlı bir şekilde net bir ortaklık kurmak en önemlisiydi."

"Vector Sport'un 2022 sezonunda LMP2'de elde ettiği deneyim seçimimizi etkileyen noktalardan biriydi. Önümüzdeki günlerde FIA'ya seriye giriş için başvuruda bulunacağız." dedi.

#10 Vector Sport ORECA 07 - Gibson LMP2

#10 Vector Sport ORECA 07 - Gibson LMP2

Photo by: JEP / Motorsport Images

Vector takım patronu Gary Holland da "kapsamlı bir değerlendirmeden sonra" Isotta'nın hedeflerinin kendi hedefleriyle eşleştiğini öne sürdü.

Holland, "Yarışlardaki en büyük isimlerden bazılarına karşı hepimizin önünde dik bir öğrenme eğrisi olduğunu biliyoruz, ancak beklentilerimiz gerçekçi ve başarmak için tutkumuz sınırsız."

"Isotta Fraschini teknik ortaklardan oluşan müthiş bir paket oluşturdu. Yarışmaya devam ettiğimiz takdirde gridin en tepesinde yer almamız çok uzun sürmeyecek." dedi.

Yeni projeyle birlikte 1908'de Targa Florio'da galibiyete ulaşan lüks Isotta markası, 1950'lere kadar uzanan bir aradan sonra yeniden canlandırılıyor.

Markayı yeniden canlandırma konusunda büyük katkıyı sunan taraf ise Michelotto.

Firma, LMH için ısmarlama üç litrelik çift turbolu bir V8 üretmesi için Mercedes'in DTM'deki uzun vadeli ortağı HWA ve aerodinamiği rüzgar tünelinde geliştirilen otomobilin tam hibrid sistemini sağlaması için Williams Advanced Engineering ile anlaştı.

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