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WEC Haberler

Vanwall, Villeneuve ile görüşüyor

Formula 1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve gelecek yıl Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Vanwall Le Mans Hypercar takımında yer alabilir.

Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Vanwall, Villeneuve ile görüşüyor
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Takım patronu Colin Kolles, Vanwall Vandervell LMH ile Barselona'da yaptığı test sürüşünün ardından 1997 Formula 1 şampiyonunun yarış koltuğu için adaylardan birisi olduğunu söyledi.

Villeneuve, 2007 ve 2008 sezonlarında Peugeot LMP1 takımında geçirdiği iki yıllık dönemden bu yana üst düzey spor otomobil yarışlarında yer almadı.

Kolles, konu hakkında çok fazla detay vermedi ancak Barselona'da yapılan testin amacının, Villeneuve'ün aracı kullanmaktan keyif alıp almadığını görmek olduğunu söyledi.

Kolles Autosport'a verdiği demeçte, "Testin amacı ne kadar hızlı olduğu değil, aracı kullanmaktan keyif alıp almadığını görmekti."

"Bence bundan keyif aldı: sabah sürüş yaptı, her şeyi sindirme fırsatı oldu ve öğleden sonra tekrar araca bindi." dedi.

Villeneuve, üç günlük testin ilk gününde aracı, takım gelecek yıl WEC'e girdiği takdirde yarış koltuğuna geçecek olan Tom Dilllmann ve Esteban Guerrieri ile paylaştı.

Vanwall Vandervell LMH, ByKolles Racing

Vanwall Vandervell LMH, ByKolles Racing

Photo by: Vanwall Group

Kolles, gelecek sezon WEC'e giriş için en az bir ve "muhtemelen iki" başvuru yapacaklarını doğruladı. Görünüşe göre Villeneuve'ün takıma katılması, ikinci bir araca sahip olup olmayacaklarına bağlı olacak .

Vandervell LMH'nin onaylanma süreci devam ediyor ve aracın önümüzdeki ayın başlarında resmi FIA aerodinamik testi için Sauber rüzgar tüneline gireceği anlaşılıyor.

Vanwall, Nisan ayından bu yana çok sayıda test gerçekleştirdi ve bu süre içinde bir Le Mans 24 Saat mesafesinden fazlasını tamamladı.

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