Vandoorne ve Gelael, JOTA ile WEC'te mücadele edecek

Açıklamaya göre JOTA'nın Oreca 07'sini paylaşan isimler Vandoorne, Formula 2 sürücüsü Sean Gelael ve Tom Blomqvist olacak. Bu üçlü aynı zamanda Asya Le Mans Serisi'nde de mücadele edecek.

Hem Mercedes sürücü Vandoorne hem de NIO 333 sürücüsü Blomqvist, Mart ayında Sebring'de başlayacak olan 2021 WEC sezonuyla, Formula E sezonunu birleştirecek.

Vandoorne son olarak 2019 yılında SMP Racing LMP1 ekibiyle WEC'te yarışmış ve Le Mans 24 Saat'te üçüncü olmuştu.

Belçikalı pilot, "Bu şampiyonayı, Formula E sezonuyla birleştirmek çok iyi olacak ve başlamak için sabırsızlanıyorum."

“JOTA ile WEC'te olmak harika, çünkü süper rekabetçi bir seride olmalarına rağmen çok köklü ve saygı bir ekipler, ki bu da benim her zaman dahil olmak istediğim şey."

"Sean ve Tom ile yarışacak olmak da harika." dedi.

Gelael, GP2/F2'de geçirdiği altı yılın ardından spor otomobil yarışlarına tam zamanlı olarak geçiş yapacak.

JOTA'nın eş sahibi David Clark şunları söyledi: "2021 için Sean, Tom ve Stoffel'i açıklamaktan gerçekten heyecan duyuyoruz. Galibiyet ve LMP2 şampiyonluğu için mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu üçlünün kalitesi, JOTA'daki herkesin niyetinin bir başka büyük göstergesi."

JOTA'nın LMP2'de iki araç istediği ve bunun üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak Jackie Chan DC Racing ile olan ilişkileri artık devam etmeyecek.