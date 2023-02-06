Vandoorne, Peugeot'nun WEC'teki yedek pilotu olacak
Son Formula E şampiyonu Stoffel Vandoorne, 2023 yılında FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Peugeot'nun yedek pilotu olacak.
Vandoorne'un Peugeot'ya geçtiği haberi, Mercedes Formula E Takımı'ndan ayrılıp, DS Penske'ye geçtiği yeni Formula E sezonunun başlangıcından kısa bir süre sonra geldi.
30 yaşındaki Belçikalı pilot, burada eski yarış pilotu James Rossiter'dan boşalan koltuğa oturacak.
Vandoorne'a geçen yıl Bahreyn'de düzenlenen sezon sonu testinde Peugeot 9X8'i deneme şansı verilmiş fakat apandisit teşhisi konulmasının ardından Körfez ülkesine gidememişti.
O zamandan beri tamamen iyileşti ve geçen ay yeni dönemin ilk Formula E yarışlarında yer aldı.
WEC'teki yeni rolünden ötürü Vandoorne bu yıl üç farklı şampiyonada yer alacak; Formula 1, Formula E ve WEC.
#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8
Photo by: JEP / Motorsport Images
Vandoorne, "Dayanıklılık yarışları, Formula E ve Formula 1'i kapsayan bu programın benim için gerçekten mükemmel olduğunu hissediyorum."
"Peugeot 9X8 Hypercar'ın gelişiminin bir parçası olmak harika. 9X8'in benzersiz konsepti, herkesin yeniden Peugeot hakkında konuşmasını sağlıyor."
"Birlikte çok güçlü bir gelecek inşa edebiliriz." dedi.
Fransız marka, 2023 yılında aynı sürücülerle devam edecek; Paul di Resta, Mikkel Jensen ve Jean-Eric Vergne #93 9X8'i kullanırken, Loic Duval, Gustavo Menezes ve Nico Muller #94 aracı kullanacak.
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