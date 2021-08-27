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United Autosport, 2022’de WEC’e iki LMP2 aracıyla katılacak

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Son WEC LMP2 sınıfı şampiyonları United Autosports, önümüzdeki sene serideki araç sayısını ikiye çıkaracağını açıkladı.

United Autosport, 2022’de WEC’e iki LMP2 aracıyla katılacak

Britanyalı takımın sahiplerinden biri olan McLaren Racing CEO’su Zak Brown, WEC’deki katılımlarını artırmak istediklerini söylemişti ve 2019/2020 WEC şampiyonu Filipe Albuquerque’nin 2022’de takımda 6. sezonunu geçirmek üzere kalacağını duyurmuştu.

Ayrıca United geçtiğimiz hafta bir duyuru daha yaparak 16 yaşındaki Amerikalı sürücü Josh Pierson’la anlaştığını duyurdu ve böylece Pierson, önümüzdeki sene tarihin en genç Le Mans 24 Saat sürücüsü olacak.

Şimdi ise United, önümüzdeki sene şampiyonaya iki LMP2 aracıyla katılacaklarını açıkladı.

Takım patronu Richard Dean, “Önümüzdeki sene WEC’e iki Oreca LMP2 aracıyla katılacağımızı doğrulamaktan mutluluk duyuyorum. Bir aracımızda Filipe, diğer aracımızda ise yeni açıkladığımız sürücümüz Josh Pierson yer alacak.”

"İki rekabetçi araçla mücadele edebileceğimizi ve yarıştığımız herhangi bir kategoride birkaç yıl boyunca bunu yapabilmek için hazırlanabileceğimizi göstermek istiyoruz."

Dean, Albuquerque’yle kontratlarını uzatmalarının “rekabetçi bir araç” için bir hazırlık olduğunu söyledi.

“2017’de Filipe bize katıldığından beri birlikte elde ettiğimiz başarılar harikaydı.”

“Bizimle bu kadar uzun süredir yarıştığını düşünmek çılgınca ama birlikte birçok başarıya imza attık, bu birlikteliği devam ettirmek mantıklıydı.” dedi.

Albuquerque’nin bizzat kendisi de United’la devam etmekten “çok mutlu” olduğunu dile getirdi.

Portekizli sürücü, “United, kariyerimde en uzun süre kaldığım takım oldu ki bu şey ifade ediyor.”

“Birlikte devam etmemiz mantıklı, birbirimizi iyi tanıyoruz ve her yıl daha da çok bir aile gibi hissediyoruz.”

“Richard ve Zak’e bana inandıkları için teşekkür etmek istiyorum. 2022’de devam edip daha fazla galibiyet kazanmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” diye ekledi.

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