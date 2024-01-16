Toyota'da uzun süredir görev alan Vasselon, yeni görevine atandı

60 yaşındaki Vasselon, Toyota'nın Dünya Dayanıklılık Şampiyonası programını yöneten, Dünya Ralli Şampiyonası GR Yaris Rally 1 için motor geliştiren ve GR Supra GT4 müşteri Köln merkezli organizasyonun teknik şefi olarak geçici bir süre için David Floury'nin yerine getirildi.



TGR-E'den pazartesi günü yapılan kısa açıklamada bu hamle, "sürekli gelişim ve motor sporları için daha iyi araçlar üretme taahhüdünün bir parçası olarak yeni nesil şirket liderliğini geliştirme" çabasının bir parçası olarak tanımlandı.

Açıklamaya göre Vasselon, daha önce Toyota Motorsport GmbH (TMG) olarak bilinen TGR-E'de kalmaya devam edecek. Ancak kendisinin günlük operasyonlardaki rolü geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "TRG'nin küresel motor sporlarına stratejik yaklaşımını geliştirmek için bilgi ve deneyimine katkıda bulunarak yakında aktif bir rol üstlenmesinin beklendiği" belirtildi.



Vasselon Toyota'ya 2005 yılında Formula 1'deki katılımını yönettiği Michelin'den katıldı.



Fransız isim, 2006 yılında Mike Gascoyne'un yerine teknik direktörlük görevine terfi etmeden önce şasi araştırma ve geliştirme başkanıydı.



Toyota'nın 2009 sezonunun sonunda F1'den çekilmesinin ardından, 2012'de WEC'in en üst sınıfına girişini ve beş Le Mans 24 Saat zaferi ile beş sürücüler ve üreticiler şampiyonası ikinciliğini yönetti.

Vasselon, hidrojen yanmalı motorla çalışan bir prototipin 2027'de WEC'e eklenmesi için tasarlanan programda bir rolle getirildi.



Japon üretici, geçen yıl Le Mans arifesinde GR H2 Yarış Konseptini tanıtarak bu planı doğruladı.

Photo by: Toyota Racing Race winner #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Jose Maria Lopez with Pascal Vasselon, Technical Director Toyota Gazoo Racing

Floury, Toyota WEC programına uzun süre katıldıktan sonra TGR-E'nin teknik direktörlüğüne vekalet etmeye başladı.

Toyota WEC takımına operasyonel destek sağlayan Fransız ORECA ekibiyle kurulan bağlantının bir parçası olarak WEC projesinin başından itibaren baş yarış mühendisiydi.

Fransız isim, 2021 yılında Köln'deki kadroya teknik direktör yardımcısı unvanıyla katılana kadar Toyota'daki görevlerini ORECA'daki teknik direktörlük rolüyle birleştirdi.

Görev değişikliği TGR-E tarafından "güncellenmiş bir yönetim organizasyonunun ilk adımı" olarak nitelendirildi.

Süreç, TGR-E başkanı Misato Hirai, genel müdür Rob Leupen ve 2022 sonunda emekli olarak başkan yardımcısı olan Kazuki Nakajima tarafından hayata geçirildi.

Sırasıyla WEC şasi ve WRC motor programlarının proje liderleri olan John Litjens ve Norio Aoki görevlerini koruyarak Floury'ye rapor verecekler.