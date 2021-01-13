Toyota yeni Le Mans hiper aracının fotoğraflarını yayınladı

Japon üretici GR010 Hibrit aracının kamuflajlı fotoğraflarını yayınladı ve Cuma günü araç 2021 renkleriyle tüm dünyaya tanıtılacak.

GR, Toyota’nın alt spor markası Gazoo Racing’in kısaltmasıyken, 010 sayısı takımın 1991-1993 yılları arasında Le Mans spesifikasyonlarında yarıştırdığı TS010 3.5 litre Group C aracından geliyor.

Aracın Ekim ayında Paul Ricard’daki ilk testinden görüntülere göre araç, Toyota’ya 2018-20 yılları arasında 3 yıl üst üste Le Mans 24 Saat’i ve 2018/19 ile 2019/20 yıllarında her 2 alanda Dünya Dayanıklılık Şampiyonası şampiyonluğunu kazandıran TS050 Hibrit aracıyla benzer görünüşe sahip.

Fakat Toyota Gazoo Racing Avrupa teknik direktörü Pascal Vasselon sadece birkaç parçanın önceki araçtan aktarıldığını söylemişti.

Vasselon: “Düğmeler, sensörler vb. gibi jenerik parçalar haricinde 2 araç arasında aktarılan neredeyse hiçbir parça yok çünkü aralarındaki regülasyon felsefesi çok farklı. Tamamen yeni bir araç.” dedi.

Vasselon yeni prototip aracın tasarımında en büyük değişimin hibrit sistemin mimarisinde olduğunu söyledi.

Yeni LMH regülasyonları TS040 ve TS050’deki çift KERS’in aksine sadece ön aksta bir adet enerji geri kazanım sistemine izin veriyor.

Vasselon, “Önceki araçlarda ön ve arka aksta birer Kinetik Enerji Geri Kazanım Sistemi kullanıyorduk (KERS) ve her ikisinde de kablolu frenleme sistemi mevcuttu.”

“Buna artık izin verilmiyor. Regülasyonlardaki hibrit sistem seçeneğine göre sadece ön tarafta birer KERS ve kablolu frenleme sistemine izin var.”

“Bu birçok farklılık ve zorluk yaratıyor. Örneğin artık arka MGU’muz yok (Motor Jeneratör Ünitesi) bu da artık geleneksel yarış araçlarındaki gibi bir marş motoruna ve tamamen hidrolik bir arka fren sistemine sahip olduğumuz manasına geliyor.” dedi.

Toyota GR010’un içten yanmalı motorunun teknik özelliklerini de Cuma günkü sanal tanıtımda açıklayacak.

LMH için izin verilen maksimumum güç çıkışı 670bhp (500kW) ve içten yanmalı motor tek başına veya hibrit motorla birlikte kullanılabiliyor.

Vasselon minimum 1030 kg ağırlığa sahip olacak GR010’un performansının minimum 878 kg ağırlığa sahip LMP1 aracına kıyasla bir hayli düşük olacağını söyledi.

Vasselon, “Tur sürelerinde kesinlikle bir etkisi oldu çünkü yeni kuralların hedefi performansı daha makul bir fiyata düşürmek ve performans için para gerekiyor.”

“Le Mans’ta 10 sn ve normal 5 km’lik WEC pistlerinde 4-5 sn civarında bir tur zamanı artışı öngörüyoruz.” dedi.

2022’de LMH ve LMDh sınıfı hiper araçlar için öngörülen Le Mans tur süresi 3 dk 3 sn olarak açıklandı.

Toyota bu hafta Salı gününden Perşembe gününe kadar Aragorn pistinde GR010’la 3. testini gerçekleştirecek.

Paul Ricard’daki ilk testi ve Aralık ayında Portimao’daki 2. testi de kaçıran Kamui Kobayashi ve Kazuki Nakajima ikilisi bu hafta İspanya’daki sürücüler olacak. Toyota testte yine tek bir araçla yer alıyor.

Toyota’nın 2021 WEC pilot dizilişini, değişmemiş bir şekilde Cuma günü aracın tanıtımıyla birlikte duyurması bekleniyor.