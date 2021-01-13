Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WEC / Son dakika

Toyota yeni Le Mans hiper aracının fotoğraflarını yayınladı

paylaşım
yorumlar

Toyota GR010 HYBRID

Toyota GR010 HYBRID
1/4

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota GR010 HYBRID

Toyota GR010 HYBRID
2/4

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota GR010 HYBRID

Toyota GR010 HYBRID
3/4

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota GR010 HYBRID

Toyota GR010 HYBRID
4/4

Fotoğraf: Toyota Racing

Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Toyota, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda yarıştıracağı yeni Le Mans hiper aracının ilk fotoğraflarıyla beraber ismini de açıkladı.

Japon üretici GR010 Hibrit aracının kamuflajlı fotoğraflarını yayınladı ve Cuma günü araç 2021 renkleriyle tüm dünyaya tanıtılacak.

GR, Toyota’nın alt spor markası Gazoo Racing’in kısaltmasıyken, 010 sayısı takımın 1991-1993 yılları arasında Le Mans spesifikasyonlarında yarıştırdığı TS010 3.5 litre Group C aracından geliyor.

Aracın Ekim ayında Paul Ricard’daki ilk testinden görüntülere göre araç, Toyota’ya 2018-20 yılları arasında 3 yıl üst üste Le Mans 24 Saat’i ve 2018/19 ile 2019/20 yıllarında her 2 alanda Dünya Dayanıklılık Şampiyonası şampiyonluğunu kazandıran TS050 Hibrit aracıyla benzer görünüşe sahip.

Fakat Toyota Gazoo Racing Avrupa teknik direktörü Pascal Vasselon sadece birkaç parçanın önceki araçtan aktarıldığını söylemişti.

Vasselon: “Düğmeler, sensörler vb. gibi jenerik parçalar haricinde 2 araç arasında aktarılan neredeyse hiçbir parça yok çünkü aralarındaki regülasyon felsefesi çok farklı. Tamamen yeni bir araç.” dedi.

İlgili İçerik:

Vasselon yeni prototip aracın tasarımında en büyük değişimin hibrit sistemin mimarisinde olduğunu söyledi.

Yeni LMH regülasyonları TS040 ve TS050’deki çift KERS’in aksine sadece ön aksta bir adet enerji geri kazanım sistemine izin veriyor.

Vasselon, “Önceki araçlarda ön ve arka aksta birer Kinetik Enerji Geri Kazanım Sistemi kullanıyorduk (KERS) ve her ikisinde de kablolu frenleme sistemi mevcuttu.”

“Buna artık izin verilmiyor. Regülasyonlardaki hibrit sistem seçeneğine göre sadece ön tarafta birer KERS ve kablolu frenleme sistemine izin var.”

“Bu birçok farklılık ve zorluk yaratıyor. Örneğin artık arka MGU’muz yok (Motor Jeneratör Ünitesi) bu da artık geleneksel yarış araçlarındaki gibi bir marş motoruna ve tamamen hidrolik bir arka fren sistemine sahip olduğumuz manasına geliyor.” dedi.

Toyota GR010’un içten yanmalı motorunun teknik özelliklerini de Cuma günkü sanal tanıtımda açıklayacak.

LMH için izin verilen maksimumum güç çıkışı 670bhp (500kW) ve içten yanmalı motor tek başına veya hibrit motorla birlikte kullanılabiliyor.

Vasselon minimum 1030 kg ağırlığa sahip olacak GR010’un performansının minimum 878 kg ağırlığa sahip LMP1 aracına kıyasla bir hayli düşük olacağını söyledi.

Vasselon, “Tur sürelerinde kesinlikle bir etkisi oldu çünkü yeni kuralların hedefi performansı daha makul bir fiyata düşürmek ve performans için para gerekiyor.”

“Le Mans’ta 10 sn ve normal 5 km’lik WEC pistlerinde 4-5 sn civarında bir tur zamanı artışı öngörüyoruz.” dedi.

2022’de LMH ve LMDh sınıfı hiper araçlar için öngörülen Le Mans tur süresi 3 dk 3 sn olarak açıklandı.

Toyota bu hafta Salı gününden Perşembe gününe kadar Aragorn pistinde GR010’la 3. testini gerçekleştirecek.

Paul Ricard’daki ilk testi ve Aralık ayında Portimao’daki 2. testi de kaçıran Kamui Kobayashi ve Kazuki Nakajima ikilisi bu hafta İspanya’daki sürücüler olacak. Toyota testte yine tek bir araçla yer alıyor.

Toyota’nın 2021 WEC pilot dizilişini, değişmemiş bir şekilde Cuma günü aracın tanıtımıyla birlikte duyurması bekleniyor.

Vandoorne ve Gelael, JOTA ile WEC'te mücadele edecek

Önceki haber

Vandoorne ve Gelael, JOTA ile WEC'te mücadele edecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Takımlar Toyota Gazoo Racing WEC
Editör Gary Watkins

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari motor gücünü nasıl artıracak?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari motor gücünü nasıl artıracak?

Formula 1, yeni teknik kuralların 2022 sonrasına erteleneceğini yalanladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, yeni teknik kuralların 2022 sonrasına erteleneceğini yalanladı!

Sainz, Ferrari ile yeni sezon hazırlıklarına başladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari ile yeni sezon hazırlıklarına başladı

Kehm: "Mick mahremiyetine babasından bile daha çok özen gösteriyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kehm: "Mick mahremiyetine babasından bile daha çok özen gösteriyor"

Resmi: Imola, 2021 F1 takvimine girdi, Avustralya GP ertelendi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Imola, 2021 F1 takvimine girdi, Avustralya GP ertelendi!

Analiz: Mercedes F1 takımını kim durdurabilir?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Analiz: Mercedes F1 takımını kim durdurabilir?

Jüri, Sao Paulo F1 kontratını iptal etti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jüri, Sao Paulo F1 kontratını iptal etti

Vasseur: "Alfa Romeo ile bağları devam ettirmek, takımın 'geleceği' için önemli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vasseur: "Alfa Romeo ile bağları devam ettirmek, takımın 'geleceği' için önemli"

Son Haberler

Toyota yeni Le Mans hiper aracının fotoğraflarını yayınladı
WEC WEC / Son dakika

Toyota yeni Le Mans hiper aracının fotoğraflarını yayınladı

Vandoorne ve Gelael, JOTA ile WEC'te mücadele edecek
WEC WEC / Son dakika

Vandoorne ve Gelael, JOTA ile WEC'te mücadele edecek

Aston Martin, WEC GTE Pro fabrika takımı programını sonlandırdı
WEC WEC / Son dakika

Aston Martin, WEC GTE Pro fabrika takımı programını sonlandırdı

Porsche, LMDh'la birlikte spor araçların yeni bir altın çağa girmesini umuyor
LM24 Le Mans / Son dakika

Porsche, LMDh'la birlikte spor araçların yeni bir altın çağa girmesini umuyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari motor gücünü nasıl artıracak?

16s
2
Formula 1

Formula 1, yeni teknik kuralların 2022 sonrasına erteleneceğini yalanladı!

53 dk
3
Formula 1

Sainz, Ferrari ile yeni sezon hazırlıklarına başladı

2s
4
Formula 1

Kehm: "Mick mahremiyetine babasından bile daha çok özen gösteriyor"

1g
5
Formula 1

Resmi: Imola, 2021 F1 takvimine girdi, Avustralya GP ertelendi!

1g

Son Haberler

Toyota yeni Le Mans hiper aracının fotoğraflarını yayınladı
WEC

Toyota yeni Le Mans hiper aracının fotoğraflarını yayınladı

Vandoorne ve Gelael, JOTA ile WEC'te mücadele edecek
WEC

Vandoorne ve Gelael, JOTA ile WEC'te mücadele edecek

Aston Martin, WEC GTE Pro fabrika takımı programını sonlandırdı
WEC

Aston Martin, WEC GTE Pro fabrika takımı programını sonlandırdı

Porsche, LMDh'la birlikte spor araçların yeni bir altın çağa girmesini umuyor
LM24

Porsche, LMDh'la birlikte spor araçların yeni bir altın çağa girmesini umuyor

Porsche, LMDh prototipiyle Le Mans, WEC ve IMSA'da yarışacak!
WEC

Porsche, LMDh prototipiyle Le Mans, WEC ve IMSA'da yarışacak!

Son Videolar

Aston Martin axes factory WEC GTE Pro programme 02:12
WEC
29 Ara 2020

Aston Martin axes factory WEC GTE Pro programme

Bahreyn 8 Saat WEC Yarışı Özeti 03:12
WEC
14 Kas 2020

Bahreyn 8 Saat WEC Yarışı Özeti

FIA WEC: 8 Hours of Bahrain Trailer 01:00
WEC
13 Kas 2020

FIA WEC: 8 Hours of Bahrain Trailer

Michael Schumacher'in ilk Dünya Süper Araç galibiyeti - 1990 WSC Meksika 01:16
WEC
7 Eki 2020

Michael Schumacher'in ilk Dünya Süper Araç galibiyeti - 1990 WSC Meksika

FIA WEC: Spa 6 Saat - Thomas Laurent'in büyük kazası 00:59
WEC
16 Ağu 2020

FIA WEC: Spa 6 Saat - Thomas Laurent'in büyük kazası

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.