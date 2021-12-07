Toyota WEC takım patronu Kamui Kobayashi oldu

Kobayashi, Ekim ayında Toyota Motor Company bünyesinde yeni görevlere atanan eski takım patronu Hisatake Murata'nın yerini aldı.

Bu, Toyota Gazoo Racing teknik direktörü Pascal Vasselon ve takım direktörü Rob Leupen'in, önümüzdeki sezon WEC'de 7 numaralı Toyota GR010 HYBRID'i sürmeye devam edecek olan Japon sürücüye rapor vereceği anlamına geliyor.

Gelecek yıl KCMG ile Super Formula'da da yarışacak olan aktif bir sürücünün takımın başına geçmesinin arkasındaki mantık belirsizliğini koruyor.

Toyota'nın TGR yönetim yapısındaki değişikliği duyuran açıklaması, Kobayashi'nin "organizasyonu geliştireceğini ve ekip ve sürücü yönetimi sorumluluklarının yanı sıra WEC'e sürücü odaklı yaklaşımı optimize edeceğini" açıkladı.

Değişiklik, Toyota CEO'su Akio Toyoda'nın, sürücülerin şirketin motor sporları programlarının merkezinde olması gerektiğine olan inancından kaynaklanıyor gibi görünüyor.

35 yaşındaki eski Toyota, Sauber ve Caterham Formula 1 sürücüsü Kobayashi, Toyota'ya "kendisine güvendikleri için" teşekkür etti.

"Bir sürücü ve takım patronu olarak dünya şampiyonluğu için savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bir yarış pilotu olarak tüm deneyimimi yeni işime getireceğim ve görevimde beni destekleyecek harika bir ekibim olduğunu biliyorum."

"Birçok yeni üreticinin mücadeleye katılacağı WEC'de yeni bir Hypercar yarışması çağına hazırlanıyoruz ve TGR kendini bu yeni mücadeleye hazırlamak için gelişiyor."

"Bu yeni takım yapısı, tetikte kalmamız ve bir sonraki savaşa hazır olmamız için önemli bir adım."

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: JEP / Motorsport Images

Kobayashi'nin takım patronu olarak duyurulması, takımdan ayrılan Toyota WEC sürücüsü Kazuki Nakajima'nın yönetim rolüne geçişiyle aynı anda yapıldı.

Emekli olduğunu da doğrulayan üç kez Le Mans 24 Saat kazananı, Japon markanın WEC yarışmacılarını belirleyen ve yöneten Köln merkezli Toyota Gazoo Racing Europe'un, başkan yardımcısı olacak.

Kobayashi, Nakajima'nın yapının bir parçası olarak kalmasından memnun olduğunu açıkladı.

"Her zamankinden daha iyi araçlar yapmak için onunla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum."

Nakajima'nın rolü Köln'de üstlenilen birden fazla projeyi kapsayacak, Kobayashi'ninki ise WEC'e özgü olacak.

Duyuru, Nakajima'nın Köln'e taşınacağını doğrularken, Kobayashi'nin Monako'daki Avrupa üssünü elinde tutacağı anlamına geliyor.

Murata, motor sporları geliştirme genel müdürü olarak önceki rolünde Toyota hibrit programının babasıydı, bu da güç aktarma organlarından sorumlu olduğu anlamına geliyordu.

2017'de Dünya Ralli Şampiyonası ekibi de dahil olmak üzere tüm TGR yarış kuruluşunun takım başkanı oldu ve aynı zamanda 2017'den 2019'a kadar o zamanlar Toyota Motorsport GmbH olarak bilinen TGRE'nin şirket başkanıydı.