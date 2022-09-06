Toyota ve Peugeot, WEC Fuji öncesi ağırlıklarını düşürmek zorunda kalacaklar

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WEC Pazar günü yaklaşık 2 aylık bir aranın ardından Japonya etabı ile geri dönmeye hazırlanırken, Performans Dengesi (BoP) yönergeleri de yavaş yavaş açığa çıkıyor.

İlk olarak BoP kapsamında Toyota GR010 ve Peugeot 9X8'in ağırlıklarının 18 kg civarında düşürülmesine karar verildi ve Toyota için minimum ağırlık 1053 kg, Peugeot için ise 1061 kg olarak belirlendi.

Şampiyona lideri Alpine A480 tarafından kullanılan Gibson V8 güç ünitesine verilen maksimum güçte de kısıntıya gidildi.

Griddeki tek LMP1 aracı olan A480, Temmuz ayında gerçekleştirilen Monza yarışında galibiyete ulaşmıştı, bu da Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere ve Andre Negrao üçlüsünün Fuji'de sezonun en düşük güç seviyesiyle mücadele edeceği anlamına geliyor: 399kW veya 535 beygir.

Alpine'in iki pit stop arasında kullanabileceği enerji de 795 megajul seviyesinden 752 MJ seviyesine indirildi.

Aracın ağırlığında ise herhangi bir kısıntıya gidilmedi: araç Monza'daki gibi 952 kg olacak.

#36 Alpine Elf Team Alpine A480 - Gibson of Andre Negrao, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Photo by: JEP / Motorsport Images

Alpine'in aksine Toyota ve Peugeot herhangi bir güç kısıtlaması ile karşı karşıya değil: Toyota 513 kW (688 beygir) ve 905 MJ, Peugeot ise 515 kW (691 beygir) ve 909 MJ seviyelerini koruyabilecek.

GTE Pro'da Nick Tandy-Tommy Milner ikilisi ile Monza'da galibiyete ulaşan Chevrolet Corvette C8.R'in ağırlığı 10 kg düşürülerek 1265 kg'dan 1255 kg'a indirildi.

Fabrika Porsche 911'lerin her ikisinde de kısıtlama var: her iki aracın ağırlığı da 5 kg azaltılacak ve hava engelleyicilerinin çapı 0.4 milimetre genişletilecek.

İyi haber ise, Alman üreticinin kullanabileceği yakıt miktarının 2 litre arttırılması.

Ferrari 488 GTE Evo ise sadece bir kısıtlamaya tabii tutuldu; İtalyan üreticinin kullanabileceği yakıt miktarı 3 litre azaltıldı.