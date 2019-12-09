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WEC / Bahreyn / Son dakika

Toyota sürücüleri Bahreyn'de yine başarı cezası alacak

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Toyota sürücüleri Bahreyn'de yine başarı cezası alacak
Ekleyen:
9 Ara 2019 05:15

Toyotalar, gelecek ay düzenlenecek olan Dünya Dayanıklılık Şampiyonu Bahreyn ayağında, 2019-2020 sezonunda uygulanması planlanan başarı cezasına çarptırılacaklar.

FIA tarafından yapılan resmî açıklamada, WEC’in 14 Aralık’ta yapılacak Bahreyn ayağında #7 Toyota’nın tur başına 2.51 saniye, #8 Toyota’nın 2.72 saniye ceza alacağı belirtildi.

Bu cezaya rağmen hem #7 hem de #8 Toyota aracının LMP1 klasmanının sonunda yer alan araçla arasındaki puan farkı 40 puanın üstünde.

Ağustos’ta yayınlanan yeni LMP1 kategorisi kurallarına göre uygulanacak olan maksimum performans düşürme kapasitesi, 40 puanın eşitinden yüksek olamaz.

Kuralın uygulanışında ise en düşük puanlamaya sahip olan takım ile olan fark bu miktardan daha fazla olduğunda, koyulan engellerin şampiyonluk liderinin 40 puan gerisine yerleştirilmiş “sanal” bir arabaya göre ölçüldüğü görüldü.

#8 ve #7 Toyota arasındaki 0.21 saniyelik fark da oluşturulan bu hesaplamaya göre, şampiyonada aralarında bulunan 3 puanlık farka tekabül ediyor. Şanghay yarışının galibi, Rebellion’ın yarışan tek R-13’ü ise Bahreyn’de 1.36 saniyelik bir başarı cezasına çarptırılacak. Bunun nedeni ise Rebellion’ın şampiyona lideri olan 8 numaralı Toyota’nın 20 puan gerisinde, sanal aracın da 20 puan önünde olması.

Rebellion daha önce sadece aracın dengesiyle ilgili oluşan bir problemden dolayı cezaya çarptırıldı. Aracın Şanghay’da 862 kilogram olan minimum ağırlığı bu cezasın sonucunda Bahreyn’de 882 kilogram olacak. Ağustos’ta yayınlanan açıklamada hibrit sistem taşımayan araçların 870 kilogram üstünde ağırlık bulundurmaması belirtilse de bu ceza, yapılan bu açıklamanın dışında kalıyor.

Çeviri: Efe Kahya

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Editör Gary Watkins

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