Toyota Spa'da her iki araçta elektrik sorunu yaşamış

Toyota Gazoo Racing Avrupa takımının teknik direktörü olan Pascal Vasselon, yaşadıkları sorun nedeniyle yarışı kazanan 7 numaralı aracın geçici olarak koruma moduna girdiğini, diğer aracın ise aynı durumu iki defa yaşayarak ikinciliği kaybettiğini söyledi.

7 numaralı araçta 3. saatin sonunda sıkıntı yaşanırken takım hızlı bir şekilde tepki vererek pozisyonu korudu ve kazanmayı başardı. İki aracın pilotları, yaşanan güç kaybını sistemi yeniden başlatarak aşmaya çalıştılar.

Vasselon, çok düşük hızlardan bir anda hızlanmada motorda tork eksiği yaşandığını ve şimdilik sorunun neden kaynaklandığını bilmediklerini söyledi.

Vasselon, "Sorunun ne olduğunu biliyoruz ancak tüm detayları bilmiyoruz. Bazı durumlarda motor koruma modu devreye girdi."

"Her iki araçta da sorun oluştu, 8 numaralı araçta biraz daha fazla oldu ancak arka planda her iki araçta da sorun vardı." dedi.

Vasselon, bu sorunu aşmak için bazı prosedürlerin olduğunu ve bunları takip edeceklerini söyledi.