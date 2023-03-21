Toyota, Sebring'deki üç günlük teste başladı

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Sebring'deki ilk yarışı duble ile tamamlayan Toyota, yeni GR010'un üçüncü dayanıklılık simülasyonu için Çarşamba'ya kadar üç gün boyunca yine Sebring'de piste çıkacak.

Toyota'nın test için Sebring'i tercih etmesinin sebebi, Portekiz'deki Algarve Uluslararası Pisti'ndeki testin iptal edilmesi.

Takım normalde Nisan ayının başı için Algarve'yi rezerve etmişti, ancak sonrasında takvimini güncelleyen WEC, 16 Nisan'da Portekiz'i ziyaret edeceklerini duyurdu.

Kurallar gereğince yarıştan 30 gün önce takvimde yer alan bir pistte test yapmak yasak, bu da Toyota'nın güzergah değişikliğine gitmesine sebep oldu.

Toyota teknik direktörü Pascal Vasselon, "Çok az test yapıyorduk ve üçüncü bir teste ihtiyacımız vardı. Karşılaştığımız sorun, test yapacağımız döneme yarış eklenmiş olması."

"Tek çözüm Sebring yarışından sonra test yapmaktı ki bu da takım için epey zorlayıcı." dedi.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: JEP / Motorsport Images

Takım, ilk yarışta kullanılan GR010'lardan biri yerine Toyota'nın test ve geliştirme aracını kullanacak. Araç gece testi gerçekleştirmeyecek.

Köln'deki Toyota Gazoo Racing Europe organizasyonunun başkan yardımcılığı görevinin yanı sıra Toyota yedek sürücüsü görevini de üstlenen Kazuki Nakajima ile birlikte altı yarış pilotunun tamamı teste katılacak.

Toyota'nın bu yıl Spa'daki normal Le Mans öncesi deneme sürüşü ve ardından Haziran ayındaki 24 Saat'ten bir hafta önceki resmi Le Mans Test Günü dışında test yapması planlanmıyor.

Vasselon, takımın son test kuralları kapsamında kendilerine tanınan tüm test günlerini bütçe kaygıları nedeniyle kullanmayacağını doğruladı.

GR010'un en son versiyonu ilk kez Noel'den önce piste çıktı ve ardından Sebring öncesinde Avrupa'da iki dayanıklılık sürüşü gerçekleştirdi.