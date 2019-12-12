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WEC / Son dakika

Toyota: "Peugeot’un gelişi hiper araç sınıfını sağlamlaştırdı”

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Toyota: "Peugeot’un gelişi hiper araç sınıfını sağlamlaştırdı”
Ekleyen:
12 Ara 2019 15:15

Toyota’ya göre, Peugeot’un FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın yeni Le Mans Hypercar sınıfına 2022/23 sezonunda katılacak olması, hiper araç sınıfını dengeleyecek.

Aston Martin ve Toyota’yla beraber yarışacağını kabul eden 3.marka olan Peugeot’un hiper araç sınıfına gelişi, Toyota Motorsport GmbH direktörü Pascal Vasselon’a göre LMP1 kategorisinin yerine geçecek olan hiper araç sınıfının gelişiminde çok önemli bir rol oynayacak.

Vasselon, Motorsport.com’a yaptığı açıklamada “Bu hiper araç sınıfı için çok iyi bir haber. Biz ve Aston Martin sınıf için yeterli değil; iki marka hiçbir zaman yeterli değildir çünkü biri ayrılırsa, bir problem oluşur. Üçüncü bir marka kategoriyi sağlamlaştırır.” dedi.

Vasselon’un dediğine göre Peugeot’un LM hiper araç sınıfına uygun bir araç tasarlayacak olması, kuralların arkasında konseptin doğruluğunu kanıtlıyor.

“Peugeot hibrit sistemini geliştireceği düşük bütçeli bir kategori arıyordu ve eğer onlar bu klasmana geliyorlarsa, kurallara güveniyorlar demektir.”

Vasselon üçüncü bir markanın gelişinin bir domino taşı etkisi yaratmasını umduğunu da ekledi.

“Bazen bu tür haberler bir kartopu etkisi yaratabilir.”

2020/21 sezonunda uygulanacak olan kurallar, WEC’in yeni oluşturulan en üst seviye klasmanına iki yoldan girilmesini uygun görüyor; Toyota ve Peugeot hiper araçlara benzeyecek prototipler tasarlarken, Aston Martin yol aracı olan Valkyrie’yi temel alarak bir süper spor araba yaratacak. Acemi markalar olan Gordon Murray Automotive ve Brabham Automotive de yeni çıkartacakları süper araçlarını hiper araç olarak da geliştirme üzerine ilgi duyuyorlar.

Geçen hafta FIA Dünya Motor Sporları Konseyi’nin aldığı karara göre LM hiper araç klasmanına girecek olan takımların belirli bir yol aracı üreticisiyle bağlantısı olması gerekiyor. Yeni kurallar için prototip bir araba üretmeye başlayan ByKolles’un ise bu karardan nasıl etkileneceği veya özel olarak bir kural değişikliği yapılıp yapılmayacağı belirsiz.

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Editör Gary Watkins

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