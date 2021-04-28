Toyota, LMP2 araçlarının daha da yavaşlatılmasını istiyor

Toyota Gazoo Racing Europe takımının teknik direktörü Pascal Vasselon’a göre, 2021 Hiper araç kategorisi ile LMP2 kategorisi arasındaki denge yeniden gözden geçirilmeli.

2 günlük sezon öncesi testlerinin ardından Toyota GR010 Hybrid araçları, testler boyunca atılan en hızlı turdan yarım saniye daha yavaş kaldı.

Kurallarda bir değişiklik talep edip etmeyeceği sorulduğunda, testlerin bitmesinin ardından verdiği röportajlarda konuşan Vasselon şöyle yanıtladı: ‘’Başka bir seçeneğimiz yok. Kimse kategoriler arasında bu kadar büyük bir fark olmasını beklemiyordu.’’

LMP2 araçlarının daha yavaş olmaları için asıl plan onlardan 30kw ve 40bhp kadar güç alınması ve serinin lastik sağlayıcısı Goodyear’ın onlara daha sert lastik üretmesi yönündeydi.

Fakat sonrasında bu kararlardan vazgeçilip, LMP2 araçlarından 20kw ve 25bhp alınmıştı. Buna ek olarak minimum araç ağırlığı 930 kilodan 950 kiloya çıkarılmıştı ve araçların bütün yarışlarda düşük yere basma gücü üreten araç ayarları kullanılması zorunlu tutulmuştu.

Tüm bunlara rağmen, sezon öncesi testlerinde, LMP2 araçları, Le Mans 24 Saat Hiper araçlarından daha hızlı gözüktüler.

Vasselon konu hakkında, ‘’LMP2 araçlarının ‘Hiper araç’ kategorisinden daha hızlı olması hedeflerimizden biri değildi. Bunun yaşanmaması için önlemler alınmıştı ve bu önlemlerin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

#26 G-Drive Racing Aurus 02 - Gibson: Roman Rusinov, Franco Colapinto, Nyck de Vries Photo by: JEP / Motorsport Images

Vasselon, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Spa 6 Saat Yarışı’nda LMP2 araçlarını yavaşlatmak için neler yapılabileceğinden bahsetmedi ve bunun Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın kurallarını belirleyen FIA’nın görevi olduğunu belirtti.

Ancak Vasselon, kendi araçları Toyota GR010ları bu hafta sonluk daha hızlı yapmalarının, performans regülasyonlarına karşı olduğunu ve tek çözümün LMP2 araçlarını yavaşlatmak olduğunu da ekledi.

Vasselon, konu hakkında şunları söyledi: ‘’Daha çok güç kullanmamız da bir olasılık olabilir. Fakat daha önce o güç seviyesinde hiç yarışmadık. Yani, daha çok güç kullanabiliriz ama daha önce test etmediğimiz bir şeyi denemiş oluruz. Bu yüzden de bu, yakın gelecekte uygulayabileceğimiz bir seçenek değil.’’

LMP2 araçlarının düşük yere basma güçlü ayar kullanma zorunluluğu onları düzlüklerde daha hızlı yapıyor. Dolayısıyla Spa gibi bir pistte kategoriler arasındaki bu fark, daha açıldı.

Vasselon da LMP2 araçlarının düşük yere basma güçlü yapısından ötürü Spa’da iki kategori arasındaki farkın biraz daha açılmasını beklediklerini söyledi.

Testlerin en hızlı zamanı 2:04.168’lik derecesiyle G-Drive Racing pilotu Nyck De Vries’den gelmişti. Toyota’nın en hızlı turu ise 2:04.669’luk derecesiyle Sebastian Buemi’den geldi.

Glickenhaus takımının bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışta yer alamamasıyla Alpine A480 LMP1, bu hafta sonu LMP1 Toyota araçları ile LMP1 klasmanında yarışacak tek ekip olacak.

Takımın testlerdeki en iyi turu 2:05.230’lık derecesiyle Mathieu Vaxiviere’den geldi.

#36 Alpine Elf Matmut Alpine 480 Gibson: Andre Negrao, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Photo by: JEP / Motorsport Images

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