Toyota: "LMP1/LMH benzerliği yapmak doğru olmaz"

Bu hafta yapılan açıklamada Alpine'ın, Oreca ile beraber tek bir Rebellion R-13 aracı ile WEC'nin bir sonraki sezonuna katılacağı ve Toyota, Glickenhaus ve ByKolles tarafından tanıtılan yeni araçlara karşı mücadele edeceği açıklandı.

LMH araçlarının, yerine geçirilmeye çalışıldığı LMP1 araçlarından daha yavaş olacak olması ile beraber organizatörler, iki tarafın kurallarını dengelemeye çalışacaklar.

Toyota Gazoo Racing Avrupa teknik direktörü Pascal Vasselon, kural koyucuların LMH üreticileri tarafından yapılan yatırımlara "saygı" duyması gerektiğini ve yeni araçların, "eskiyen" LMP1'lere göre performans avantajına sahip olunduğundan emin olunması gerektiğini söyledi.

"Elimizde, en hazır gridin olduğundan emin olmak istiyoruz." diyen Vasselon ekledi: "Toyota, kendine göre doğru olduğuna inandığı yarış formülü için geleceği hakkında önemli tavizler verdi. Örnek vermek gerekirse, BoP hepimizin sevdiği bir şey değil, ancak şunu bilmeliyiz ki BoP olmasaydı başka bir rakibimiz olmazdı."

"Buradaki asıl soru, eskiyen LMP1 araçlarının yeni LMH araçlarına uygun olarak nasıl yerleştirilebileceği. Söz konusu Toyota olmasa bile, bu yeni kategoriye ağırlıklı şekilde yatırım yapan Glickenhaus ve ByKolles gibi üreticilere saygı duymamız lazım."

"Bir takımın, eski bir LMP1 aracı ile aynı performans seviyesine sahip olarak yarışması pek doğru olmazdı. Bir performans dengesi olmalı, ancak iki kategori arasında bir performans eşitliği olacağını pek düşünmüyorum."

Ginetta, G60-LT-P1 dizaynı için bir müşteri bulmadığı sürece, gelecek seneki WEC gridinde yarışacak tek LMP1 aracının, Alpine'ın Rebellion aracı olması planlanıyor.

Tüm katılımcılar start/finiş düzlüğünde Fotoğraf: JEP / Motorsport Images Galip gelen altı Porsche aracı: Porsche 1971 917 KH, Porsche 1981 936/81 Spyder, Porsche 1970 917 KH, Porsche 1998 911 GT1, Porsche 1987 962 C, Porsche 2017 919 Hybrid Fotoğraf: Remi Dargegen

Bir sonraki sene Alpine Oreca'yı yönetecek olan Signatech LMP2 takımının patronu Philippe Sinault, 2021 gridinin dengeli olması konusunda "oldukça emin" olduğunu söyledi.

"LMH araçları ile yarışmakta kendimize güveniyoruz, çünkü hepsi ortak faydanın içerisinde." diyen Sinault ekledi: "Tabii ki de hedefimiz rekabetçi olmak."

"BoP konusunda çok özgüvenliyim, çünkü onlar için Toyota, Alpine ve sanırım diğerleri ile bir hikaye anlatmak çok önemli bir şey."

"GTE Pro'da bunu çok iyi uyguluyorlar. ACO ve FIA teknisyenleri bunu düzenleyeceklerdir. Onlara güveniyorum, çünkü herkes için bir fayda sağlanacaktır."

Alpine, 2021 sonrasında şu anki LMP1 araçlarının onayının bitecek olması ile beraber, 2022 sezonu için LMH veya LMDh kurallarına uygun bir araç yaratmaya açık olduklarını söylemişti.

Heiko Stritzke tarafından ek rapor yapılmıştır.