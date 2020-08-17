Toyota, LMDh’nin 2023’e ertelenmesini destekliyor

Japon üretici, yeni Le Mans Hypercar kuralları gelecek sene WEC’de LMP1’nin yerini aldığında sadece bağımsız Glickenhaus ve ByKolles takımları ile mücadele edecek.

Başlangıçta, LMDh’nin 2022’de getirilmesi planlanmıştı.

Ancak Toyota LMP1 takım direktörü Rob Leupen, LMDh’nin gelişinin bir yıl daha ertelenme ihtimali hakkında düşünceli konuştu.

Motorsport.com’a konuşan Leupen, “Bu, kuralların büyük bir parçası ve sürekli ertelenip duruyor. Kurallar hakkında 2018’de konuşmaya başladık ve şu an 2020’deyiz. 2021’de yarışacağız ve LMDh kuralları 2022 veya 2023’te gelecek.”

“Nihai karar henüz verilmedi ancak 2023’e ertelenecek gibi görünüyor. Bunu değiştirebileceğimizi düşünmüyorum. IMSA, FIA ve ACO’nun son açıklamalarını bekleyip görelim.”

“Bizim açımızdan, LMDh’yi 2022’de getirmek isteyenleri hoş karşılarız, daha fazla rekabet olur. Ancak bunun potansiyel olarak 2023’e erteleneceğini duyduk.” ifadelerini kullandı.

LMDh’nin ertelenmesinin muhtemel bir yan etkisi, 2022’de WEC gridinde olmayı planlayan Peugeot’yu bir hiper araç üretmeye teşvik etmek olabilir.

Fransız üretici, LMH veya LMDh rotalarından hangisini takip edeceğini hiç belirtmedi. Ancak LMDh için şasi üretecek olan dört markadan biri olan Ligier ile ortaklıkları, Peugeot’nun LMDh’yi seçebileceğini gösteriyor.