Toyota, Le Mans’daki yakıt basıncı sorunlarını çözdü

Bulunan çözüm, Bahreyn’de art arda yapılacak olan iki yarışın ilkinde Toyota GR010 HYBRID araçlarında uygulanacak.

Bu sorun, Toyota Gazoo Racing Europe ekibini “yaratıcı bir onarım” bulmaya zorladı.

Teknik direktör Pascal Vasselon, Le Mans 24 Saat’te yaşanılan sorunun, her iki araçtaki yakıt filtresini tıkayan poliüretan parçacıklar ve gres karışımından kaynaklandığını belirtti.

Toyota, Temmuz ayında WEC Monza yarışında 8 numaralı araçta yaşadığı yakıt sorunlarını hallettiğini düşünerek Le Mans’a gelmişti.

Bu durumun, pitlerdeki yakıtı alüminyum oksit partikülleri ile beraber şartlandırılmasına yardımcı olan sistemin kirlenmesi nedeniyle oluştuğu gözlendi. Bu kirliliğin ise yakıt yükleme vanası bağlantısının ortaya çıkardığı yağın filtreyi tıkaması ile birleştiği gözlemlendi.

Vasselon, “Monza yarışı sonrası yakıtta alüminyum oksit parçacıklarını bulduğumuzda, sorunu bulduğumuzdan emindik.”

“Ancak bu, Le Mans’da çok karmaşık bir olaydı.” dedi.

Toyota headed to Barcelona in September to conduct a private test with the GR010 Hybrid

Photo by: Circuit de Barcelona-Catalunya