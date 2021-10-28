Toyota, Le Mans’daki yakıt basıncı sorunlarını çözdü

Bulunan çözüm, Bahreyn’de art arda yapılacak olan iki yarışın ilkinde Toyota GR010 HYBRID araçlarında uygulanacak.

Bu sorun, Toyota Gazoo Racing Europe ekibini “yaratıcı bir onarım” bulmaya zorladı.

Teknik direktör Pascal Vasselon, Le Mans 24 Saat’te yaşanılan sorunun, her iki araçtaki yakıt filtresini tıkayan poliüretan parçacıklar ve gres karışımından kaynaklandığını belirtti.

Toyota, Temmuz ayında WEC Monza yarışında 8 numaralı araçta yaşadığı yakıt sorunlarını hallettiğini düşünerek Le Mans’a gelmişti.

Bu durumun, pitlerdeki yakıtı alüminyum oksit partikülleri ile beraber şartlandırılmasına yardımcı olan sistemin kirlenmesi nedeniyle oluştuğu gözlendi. Bu kirliliğin ise yakıt yükleme vanası bağlantısının ortaya çıkardığı yağın filtreyi tıkaması ile birleştiği gözlemlendi.

Vasselon, “Monza yarışı sonrası yakıtta alüminyum oksit parçacıklarını bulduğumuzda, sorunu bulduğumuzdan emindik.”

“Ancak bu, Le Mans’da çok karmaşık bir olaydı.” dedi.

Toyota headed to Barcelona in September to conduct a private test with the GR010 Hybrid Photo by: Circuit de Barcelona-Catalunya

Vasselon, yakıt seviyesi azaldıkça, yakıt tankının içindeki yakıt torbasının çökmesi, iç duvarların birbirine sürtünmesine ve poliüretan parçacıkları oluşturmasına sebep olduğunu söyledi.

Yakıt doldurma bağlantılarından gelen gres ile beraber bu parçacıklar filtreyi tıkadı ve bu da yakıt basıncını etkiledi.

Çözüm büyük oranda TS050 LMP1 aracından alınan yakıt sistemindeki havalandırmanın düzenlenmesinin yanında yeni yakıt torbalarının takılmasını içeriyor.

Vasselon, “Hiper araçtaki yakıt akışı çok daha fazla, çünkü motor gücü çok daha fazla ve motor verimliliği daha düşük.”

“Yakıtın depodan çıkış hızı şu an çok daha yüksek ve havalandırma çok küçüktü.” ifadelerini kullandı.

Yakıt basıncı sorunu, Toyota’ları Le Mans 24 Saat yarışının sabah saatlerinde vurdu ancak ekip, yaratıcı bir geçici çözüm bulabildi.

Bu da, filtreyi içeren yakıt toplayıcısını değiştirmek için araçları garaja almadan devam etmelerini sağladı. Monza’da bu sorun sebebiyle 8 numaralı aracı garaja çekmek durumunda kalmışlardı.

2021 WEC sezonu, 30 Ekim ve 6 Kasım’da gerçekleştirilecek olan Bahreyn yarışlarıyla sona erecek.