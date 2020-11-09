Toyota, Le Mans Hiper Araç'la ilk testten memnun ayrıldı

Toyota, henüz bir isim vermediği yeni LMH aracını geçen ay ilk defa Paul Ricard pistinde test etti. Toyota Gazoo Racing Avrupa Teknik Patronu Pascal Vasselon, küçük bir sorun dışında 3 günlük testin sorunsuz tamamlandığını söyledi.

Vasselon, "İlk test olması açısından genel olarak iyi geçti. Bazı küçük sorunları çözdük. Bunlar her yeni araçta normal bir şeydir ancak çok az zaman kaybettik ve memnun edici üç günlük testi geride bıraktık."

"İlk sürüş öncesinde birçok sorunu simülatör araçlarını kullanarak çözmeye çalışırız."

"Yani LMP1 döneminin tamamında her zaman ilk testlerimiz, ortaya çıkan ilk sorunları çözmemizin ardından hızlı bir şekilde test seansına döndü." dedi.

Vasselon, aracı kullanan Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Mike Conway ve Jose Maria Lopez'in hepsinin olumlu geri bildirimlerde bulunduklarını söyledi.

Toyota'nın Japon sürücüleri, Sugo'daki Super Formula yarışına katıldıkları için Paul Ricard'daki ilk testlere katılamadılar.

Toyota böylece yeni LMH aracıyla ilk testini planladığı tarihte yapmayı başardı.

Toyota'nın LMH aracı, 2018'de tanıtılan GR Super Sport'a benziyor. Gösteri aracı LMP1 aracı temelli olsa da, gerçek yol aracı ve LMH'de mücadele edecek araç birlikte geliştiriliyor.

Toyota, bu hafta sonu Bahreyn'de gerçekleştirilecek 2019-20 FIA WEC sezonunun son yarışında TS050 Hybrid LMP1 aracını son kez yarıştıracak.

2016'dan bu yana kullanılan TS050 ile Toyota 19 galibiyet kazandı.

Bahreyn 8 Saat yarışı bu hafta sonu Motorsport.tv'den canlı yayınlanacak.