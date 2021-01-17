Toyota, kar yağışının ertelediği hiper araç testinin ardından "hedefin gerisinde"

Japon üretici, 2021 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonuna katılacağı aracı olan GR010 Hybrid'i renk düzeniyle beraber resmi olarak tanıttı, haftanın başında aracın çekilen ilk fotoğrafları yayınlandı.

Tanıtımın hemen ardından bu hafta İspanya'daki Aragon Pisti'nde araç üzerinde üç günlük test yapılması planlanmıştı, ancak bu test İspanya'da etkisini gösteren karlı hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Toyota, GR010 aracını ilk kez geçtiğimiz senenin Ekim ayında Paul Ricard'da piste çıkardı, ardından Aralık ayının sonlarında aracın ikinci ve en son testi Portimao'da yapıldı.

Toyota Gazoo Racing Avrupa teknik direktörü Pascal Vasselon, bu iki testle beraber aracın 6000 km'den fazla yol kat ettiğini, ancak Aragon testinin iptaliyle beraber Köln merkezli takımın "hedefin gerisinde" olduğunu belirtti.

Takım direktörü Rob Leupen ise takımın, Şubat ayı için Aragon'da planlanan bir sonraki testinde, bu haftaki iptalinin ardından, daha fazla sürüş yapacağını açıkladı.

Leupen'in açıklamaları şu şekilde: "Şubat ayında yeniden burada, Aragon'da yapılacak olan bir sonraki testimizi genişleteceğiz."

"Araç üzerinde yol kat etme ve takım üzerinde mekanikerlerin ve mühendislerin aracı daha iyi anlaması konusunda her test oldukça önemlidir. İşte bu yüzden ekstra zaman arayışına girmiş bulunmaktayız."

"Kaybettiğimiz her şeyi geri kazanmak oldukça zor olacak. Ancak normalde bunu yapabilmeliyiz ve aynı zamanda LMP1 döneminde elde ettiğimiz pek çok deneyime gerilemiş durumdayız."

Toyota GR010 Hybrid Fotoğraf: Toyota Racing

Bu hafta yapılması planlanmış olan Aragon testinin iptali, 2021 WEC sezonunda Toyota'yı kullanacak olan altı sürücünün ikisinin GR010 aracını hâlâ kullanmadığı anlamına geliyor.

Hem Kamui Kobayashi hem de Kazuki Nakajima, Super Formula sezonunun bitmemesi nedeniyle geçen sene yapılan testlere katılamamışlardı, Paul Ricard'daki ilk test ve Portimao'daki ikinci test Japon serinin Sugo ve Fuji ayakları ile çakışmıştı.

Mike Conway ise İngiltere'de kötüleşen COVID-19 durumu nedeniyle bu hafta Aragon'a seyahat edememişti.

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