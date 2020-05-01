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WEC / Son dakika

Toyota hiper aracını Ekim ayında piste çıkaracak

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Toyota hiper aracını Ekim ayında piste çıkaracak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 May 2020 17:35

Toyota, 2021'de FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacak olan GR Super Sport tabanlı hiper aracını, ilk kez Ekim ayında piste çıkarmayı hedefliyor.

Kısa süre önce yeniden adlandırılan Toyota Gazoo Racing Avrupa'nın teknik patronu Pascal Vasselon, Le Mans 24 Saat ve Automobile Club de l'Ouest'in organizatörü tarafından düzenlenen bir Instagram canlı yayınına katıldı.

Toyota, koronavirüs pandemisinden önce hiper aracını yaz aylarına yetiştirmeyi umuyordu. Ancak 2020/21 WEC sezonu 2021'in Mart ayına ertelendi ve bu da Japon üreticiye hazırlık için fazladan altı aylık bir süre verdi.

Vasselon, "İlk fikir testlere Temmuz ayında başlamaktı. Ancak mevcut durum bunu yapmamıza izin vermedi."

"2021'in ilk yarışının Mart ayında olması, bize çalışmak için fazladan zaman veriyor. Hiper araç ilk kez Ekim ayında piste çıkacak." dedi.

Bir Toyota sözcüsü, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada GR Super Sport tabanlı araç üzerindeki tasarım çalışmasının tamamlandığını, ancak çeşitli tedarikçilerden gelen bazı parçaların eksik olmasından ötürü üretimin ertelendiğini doğruladı.

Özellikle COVID-19'dan en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya, karbon fiber malzemelerin en büyük tedarikçilerinden birisi olduğu için durum son derece zor.

Toyota'nın Köln fabrikasındaki tasarım ve mühendislik çalışmaları, uzaktan çalışan pek çok personel ile hemen hemen normal şekilde devam ederken, gerekli malzemeler mevcut olduğunda üretim için bir vardiya sistemi uygulanması planlanıyor.

COVID-19 krizi, hem mevcut WEC sezonunu hem de Eylül ayında Silverstone'da başlaması beklenen bir sonraki sezonu etkiledi.

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Editör Jamie Klein

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