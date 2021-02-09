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Toyota hiper araç test planını "rayına oturtmuş"

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Toyota hiper araç test planını "rayına oturtmuş"
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili, Editör

Toyota, 2021 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunun öncesinde yeni Le Mans hiper aracında tutturmak istediği test mesafesini yakalama hedefinde çalışmaları tekrardan “rayına oturtmuş”.

Toyota Gazoo Racing Avrupa teknik patronu Pascal Vasselon, Ocak’ta Aragon’da kar yağışı sebebiyle iptal olan testlerini telafi etmek için geçtiğimiz hafta İspanya’daki pistte 2. bir test gerçekleştirdiklerini söyledi.

Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri boyunca gerçekleşen 3 günlük test boyuna GR010 Hibrit aracı ilk defa gece sürüşü de yapmış oldu.

Vasselon, “Geçtiğimiz ay Aragon’a yaptığımız ziyaretten çok daha olumlu geçen bir testti ve Çarşamba gecesi boyunca da sürüş yaparak kaybettiğimiz test mesafesinin büyük bir kısmını telafi edebildik.”

“Bu da sezon başlamadan önceki hedef mesafemizi yakalayabilmemiz için çalışmalarımızı tekrardan rayına oturttu, bu da güzel bir haber.”

“Yeni bir aracın tüm detaylarını anlayabilmek ve düzeninin ince ayarlarını yapabilmek için henüz erken bir safhadayız, dolayısıyla yeni bir araçta olması beklendiği şekilde, takımdaki herkes için yoğun bir dönem oluyor.”

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6 yarış pilotunun hepsi de -test ve rezerv pilotu Nyck de Vries’le birlikte- Aragon’daki 3 günlük test süreci boyunca tek GR010 prototipinin direksiyonuna geçti.

Bu, geçtiğimiz ay aracın sanal tanıtımından önce Aragon’da gerçekleşmesi planlanan testin haricinde GR010’un 3. testiydi.

Toyota’nın TS050 Hibrit LMP1 aracının varisi olacak aracın ilk testi geçtiğimiz Ekim ayında, henüz 2019/20 WEC sezonu tamamlanmadan, Paul Ricard’da gerçekleştirilmiş; ilk dayanıklılık testi ise Aralık ayında Algarve pistine düzenlenmişti.

Toyota, GR010’la düzenledikleri 3 testte yapılan tahmini test kilometresini veya Portimao’daki ilk yarışla başlayacak 2021 WEC sezonu öncesinde daha ne kadar test yürütmeyi planladıklarını açıklamadı.

Kamui Kobayashi ve Kazuki Nakajima, geçtiğimiz yıl Super Formula’da yarıştıkları için Paul Ricard ve Algarve’deki testleri kaçırmışlardı fakat bu sefer GR010’u Aragon’da test etme şansını yakaladılar.

Bu konuda ise Vasselon, “Kamui ve Kazuki GR010 Hibrit aracını sürebilmek için sabırlı olmalıydılar ve sonunda da bu şansı yakalayabildiler, onların geribildirimlerini de alabilmek bizim için faydalı oldu.” dedi.

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Seri WEC
Takımlar Toyota Gazoo Racing WEC
Editör Gary Watkins

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