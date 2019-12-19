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WEC / Son dakika

Toyota, hiper araç sınıfı için De Vries'la ilgileniyor

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Toyota, hiper araç sınıfı için De Vries'la ilgileniyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Ara 2019 09:30

Toyota, Mercedes Formula E sürücüsü ve F2 şampiyonu Nyck de Vries'in FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarış koltuğu için adaylardan birisi olduğunu söyledi.

Toyota Motorsport GmbH teknik direktörü Pascal Vasselon, bu yıl Team Nederland ile LMP2 sınıfında yarışan ve kendileri adına geçen haftaki Bahreyn WEC çaylak testinde piste çıkan Hollandalı pilotun durumunu yakından takip ettiklerini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Vasselon, "Formula 2 ve LMP2'de yaptığı şeylere kesinlikle bakıyorduk. Bu yüzden bizimle test yapacağını söylediği zaman mutlu olduk." dedi.

Toyota'nın WEC kadrosunda ne zaman boş koltuk olabileceği sorusuna ise Vasselon, "Bu, sorulardan bir tanesi. Şu anda boş bir koltuk yok." yanıtını verdi.

Vasselon, Mercedes'in De Vries'a WEC'te başka bir üretici adına yarışma izni vereceğini düşünüyor.

"Eğer bunun için uygun olmasaydı, WEC listesinde yer alıyor olmazdı. Bu tür bir fırsatı, şimdiden geleceğine bağlı olan bir sürücüye vermek saçmalık olurdu."

De Vries da RTN WEC takımıyla geçirdiği sezonun ardından, Mercedes'le Formula E'de yarışmaya ek olarak burada yer alabileceğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan 24 yaşındaki pilot, "WEC'in keyfini çıkarıyorum ve benim yaklaşımıma uyduğunu düşünüyorum. Mercedes'in Formula E programı, benim için öncelikli ancak takvimlerde çatışma olmadığı sürece WEC'te yer almaya devam etmek istiyorum." dedi.

Toyota'nın ilgisi sorulduğunda De Vries, "Beni ne kadar yakından takip ettiklerini pek bilmiyorum ama bakmalarından memnunum. Doğruyu söylemek gerekirse her zaman yarış kazanma arzusuna sahibim." dedi.

De Vries, Toyota TS050 Hybrid ile yaptığı testi, "İyi bir gün" olarak yorumlarken, "Çok fazla tur attım ve ilginç bir araçta iyi bir deneyime sahiptim." dedi.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Thomas Laurent, Nyck De Vries

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Thomas Laurent, Nyck De Vries

Photo by: JEP / Motorsport Images

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