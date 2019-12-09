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WEC / Son dakika

Toyota, hiper araç konusunda “riskli bir takvimde” ilerliyor

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Toyota, hiper araç konusunda “riskli bir takvimde” ilerliyor
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Çeviren: Cem Özel, Editör
9 Ara 2019 16:30

Toyota, 2020/21 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonu için hazırladığı hiper aracın tasarımı ve yapımı konusunda “riskli” bir takvimde ilerlediğini kabul etti.

Japon üretici, “Le Mans Hypercar” (LMH) olarak adlandırılacak olan sınıfa katılacağını resmen onaylamış ve GR Super Sport konsept aracından esinlenerek hibrid motorlu yeni bir prototip üretmeyi seçmişti.

Ancak hiper araç kurallarının geç kesinleşmesi, Toyota ve Aston Martin’e 2020/21 sezonunun başına kadar araçlarını hazırlamaları için nispeten kısa bir süre vermesine neden oldu.

Toyota teknik direktörü Pascal Vasselon, Silverstone’daki sezon açılışının normalden geç bir tarihte gerçekleştirilecek olmasına rağmen, yeni aracı zamanında hazırlama konusunda büyük bir zorlukla karşı karşıya olduklarını itiraf etti.

Toyota’nın hiper araç hazırlıklarının nasıl gittiği sorulduğunda Vasselon, “Tamamen geç kalmış durumdayız. Her şey çok kritik. Araçlar, homologasyondan ve ilk yarıştan çok kısa bir süre önce piste çıkacak. Her şey çok sıkışık, çok riskli bir takvimdeyiz.”

“Silverstone biraz daha geç bir tarihe alındı. Ağustos’un sonu yerine Eylül’ün başında yer alacak. Böylece bir hafta kazanmış olacağız.”

“Daha fazlasını istemek zor, çünkü şu anda mükemmel programı uygulamaya çalışıyoruz ve her şeyin iyi gitmesini umuyoruz. Ancak elbette bu riskli.” ifadelerini kullandı.

Piste ilk çıkış muhtemelen Temmuz’da olacak

Toyota takım direktörü Rob Leupen, daha önce yeni aracın ilk sürüşünün Haziran 2020 için planlandığını işaret etmişti. Ancak şimdi, bunun biraz daha ileriye alındığını söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Leupen, “Muhtemelen Temmuz’un başı ile ortası civarında aracı piste çıkaracağız. Sıkı şekilde çalışıyoruz. Şef mühendisimiz John Litjens, son aktiviteleri tamamlamak için fabrikadaydı. Böylece üretim açısından ilerleyebilir ve tüm tedarikçilerle temas kurabiliriz.”

“Sıkışık bir takvimdeyiz, çünkü kurallar aşırı geç belirlendi. Hâlâ çok önemli olmayan bazı konular var, ancak kalan zaman üzücü. Teknik tarafından hâlâ görüşülen bazı detaylar var.” dedi.

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