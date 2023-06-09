Toyota, hidrojen temelli prototip aracını tanıttı!

Toyota'nın Cuma günü tanıttığı prototip araç, Cumartesi sabahı Toyota başkanı Akio Toyoda'nın sürücülüğünde piste çıkacak!

Takımın uzun süredir üstünde çalıştığı ve 2026 sezonunda yarışmasını umduğu GRH2'nin geleceğiyle ilgili durum ise henüz net değil.

Toyoda, "Kişisel olarak benim hedefim, performanstan ya da heyecandan ödün vermeden motor sporlarını karbon nötr hale getirebilmek."

"Eğer bu teknolojiyle kazanabileceğimizi düşünmeseydik, bu teknolojiye yatırım yapmazdık."

"Rakiplerimizin hidrojeni sadece çevre için iyi olduğu için değil, aynı zamanda gerçekten heyecan verici bir seçenek olduğu için tercih etmesini isterim. Ses var, tork var, eski dinamikler devam ediyor, her şey mevcut."

"Nihayetinde, karbon nötrlüğü söz konusu olunca, her seçeneğin peşinde koşacağız. Hidrojenli prototip aracımız, bu yolda attığımız adımlardan sadece biri."

"Hem Toyota için, hem de Le Mans için oldukça anlamlı bir gün." dedi.

Akio Toyoda, President Toyota Photo by: Toyota

Toyota takım direktörü Rob Leupen, "Higashi-Fuji ve Köln'ün ortak projesi olan bu konsept üstünde her zamanki gibi çok sıkı çalışıyoruz."

"Hedefimiz bu aracı pistlerde görebilmek, ancak şu anda herhangi bir taahhütte bulunamayız." dedi.

Hidrojen sınıfı ilk ortaya atıldığında, ORECA'nın Red Bull Advanced Technologies ile ortaklık kurarak standart bir şasi üretmesi, üreticilerin ise sadece yakıt bölümünü eklemesi planlanmıştı.

ORECA patronu Hugues de Chaunac, Toyota'nın hidrojen programına "büyük bir ivme" kazandırdığını ve diğer üreticileri de teşvik edeceğini söylüyor.

De Chaunac, "Aracın birçok özel bileşene sahip LMDh araçlarına benzeyip benzemeyeceğini söylemek için henüz çok erken."

"Oturup bunun için en iyi yaklaşıma nasıl sahip olmamız gerektiğini tam olarak görmemiz gerekiyor." dedi.