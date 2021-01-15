Toyota, GR010 hiper aracını resmen tanıttı!

Toyota, lansmanda yaptığı açıklamada yeni aracın çift turbolu V6 motora sahip olduğunu açıkladı.

GR010 Hybrid'in arka tarafında yer alan 3.5 litrelik içten yanmalı motor, mevcut TS050 LMP1'e kıyasla önemli ölçüde daha büyük olacak. O araçta kullanılan motor 2,4 litrelik V6 motordu.

Yeni hibrit sistemi 268 beygirlik bir güç sağlayacak ve güç ünitesi toplamda 670 beygir (500kW) güç üretmiş olacak.

Toyota, bu hamleyle hibrit tarafta da önemli bir artış elde etmiş olacak.

Toyota GR010 Hybrid Photo by: TOYOTA GAZOO Racing Toyota GR010 Hybrid Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

Toyota'nın LMH sınıfında mücadele edeceği yeni aracın renk düzeni de tanıtıldı ve ayrıca araca Gazoo Racing'in GR harfleri verildi.

Toyota yeni aracına dair ilk görüntüleri geçen yıl yayınlamıştı. Ancak GR010, piste çıkarılan ve gerçek anlamda tanıtılan ilk hiper araç oldu.

Yeni renk düzeni büyük oranda son yıllara benziyor ve büyük oranda kırmızı ile beyaz renkler tercih edilmiş durumda.

Takım mevcut sürücü kadrolarını koruyacağını da doğruladı. #7 Toyota'da son şampiyonlar Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez yarışırken, 2020 Le Mans galipleri Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley de #8 Toyota GR010 ile yarışacak.

Mercedes Formula E sürücüsü Nyck de Vries, takımın test ve yedek pilot olarak devam edecek. Açıklamada Kenta Yamashita'dan bahsedilmedi.

Toyota GR010 Hybrid Photo by: TOYOTA GAZOO Racing Toyota GR010 Hybrid Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

Yeni GR010, selefinden önemli ölçüde daha büyük olduğu da açıklandı. Buna göre GR010 250 mm daha uzun, 100 mm daha geniş ve 100 mm daha yüksek olacak. Ayrıca yönetmeliklere göre daha ağır da olacak. TS050 aracı 878 kg ağırlığındaydı. GR010 ise 1040 kg ağırlığa sahip olacak.

Maliyetleri düşürmek amacıyla sadece tek bir aerodinamik konfigürasyona izin verilecek. Bu, hem düşük hem de yüksek yere basma gücü pistlerinde aynı paketle yarışılacağı anlamına geliyor.

Maksimum yere basma gücü ve minimum sürüklenmeyle ilgili rakamlar, LMH yönetmelikleri tarafından belirleniyor.

Toyota'dan yapılan açıklamada, hibrit sistemi paketlemenin güncellenmiş güvenlik standartları nedeniyle büyük zorluğa neden olduğunu belirtirken, "GR010 Hybrid'in sahip olduğu içten yanmalı motor, TS050 Hybrid'e kıyasla daha güçlü ve bu yüzden hem görünüm hem de ses açısından çok farklı bir otomobil olacak." ifadeleri kullanıldı.

Toyota, bu hafta İspanya'nın Aragon pistinde GR010 ile üçüncü bir test gerçekleştirirken, Kamui Kobayashi ve Kazuki Nakajima ilk kez bu aracı sürmüş oldular.