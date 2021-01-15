Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WEC / Son dakika

Toyota, GR010 hiper aracını resmen tanıttı!

paylaşım
yorumlar
Toyota, GR010 hiper aracını resmen tanıttı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Toyota bugün yaptığı lansmanla beraber GR010 Hybrid hiper aracını ve yeni renk düzenini tanıttı.

Toyota, lansmanda yaptığı açıklamada yeni aracın çift turbolu V6 motora sahip olduğunu açıkladı.

GR010 Hybrid'in arka tarafında yer alan 3.5 litrelik içten yanmalı motor, mevcut TS050 LMP1'e kıyasla önemli ölçüde daha büyük olacak. O araçta kullanılan motor 2,4 litrelik V6 motordu.

Yeni hibrit sistemi 268 beygirlik bir güç sağlayacak ve güç ünitesi toplamda 670 beygir (500kW) güç üretmiş olacak. 

Toyota, bu hamleyle hibrit tarafta da önemli bir artış elde etmiş olacak.

Toyota GR010 Hybrid

Toyota GR010 Hybrid

Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

Toyota GR010 Hybrid

Toyota GR010 Hybrid

Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

Toyota'nın LMH sınıfında mücadele edeceği yeni aracın renk düzeni de tanıtıldı ve ayrıca araca Gazoo Racing'in GR harfleri verildi.

Toyota yeni aracına dair ilk görüntüleri geçen yıl yayınlamıştı. Ancak GR010, piste çıkarılan ve gerçek anlamda tanıtılan ilk hiper araç oldu.

Yeni renk düzeni büyük oranda son yıllara benziyor ve büyük oranda kırmızı ile beyaz renkler tercih edilmiş durumda.

Takım mevcut sürücü kadrolarını koruyacağını da doğruladı. #7 Toyota'da son şampiyonlar Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez yarışırken, 2020 Le Mans galipleri Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley de #8 Toyota GR010 ile yarışacak.

Mercedes Formula E sürücüsü Nyck de Vries, takımın test ve yedek pilot olarak devam edecek. Açıklamada Kenta Yamashita'dan bahsedilmedi.

Toyota GR010 Hybrid

Toyota GR010 Hybrid

Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

Toyota GR010 Hybrid

Toyota GR010 Hybrid

Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

Yeni GR010, selefinden önemli ölçüde daha büyük olduğu da açıklandı. Buna göre GR010 250 mm daha uzun, 100 mm daha geniş ve 100 mm daha yüksek olacak. Ayrıca yönetmeliklere göre daha ağır da olacak. TS050 aracı 878 kg ağırlığındaydı. GR010 ise 1040 kg ağırlığa sahip olacak.

Maliyetleri düşürmek amacıyla sadece tek bir aerodinamik konfigürasyona izin verilecek. Bu, hem düşük hem de yüksek yere basma gücü pistlerinde aynı paketle yarışılacağı anlamına geliyor.

Maksimum yere basma gücü ve minimum sürüklenmeyle ilgili rakamlar, LMH yönetmelikleri tarafından belirleniyor.

Toyota'dan yapılan açıklamada, hibrit sistemi paketlemenin güncellenmiş güvenlik standartları nedeniyle büyük zorluğa neden olduğunu belirtirken, "GR010 Hybrid'in sahip olduğu içten yanmalı motor, TS050 Hybrid'e kıyasla daha güçlü ve bu yüzden hem görünüm hem de ses açısından çok farklı bir otomobil olacak." ifadeleri kullanıldı.

Toyota, bu hafta İspanya'nın Aragon pistinde GR010 ile üçüncü bir test gerçekleştirirken, Kamui Kobayashi ve Kazuki Nakajima ilk kez bu aracı sürmüş oldular.

Toyota yeni Le Mans hiper aracının fotoğraflarını yayınladı

Önceki haber

Toyota yeni Le Mans hiper aracının fotoğraflarını yayınladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Takımlar Toyota Gazoo Racing WEC
Editör Gary Watkins

Çok Okunanlar Bugün

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak

Wolff: "F1'in zirvesinde kalmak zorlu bir mücadele olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "F1'in zirvesinde kalmak zorlu bir mücadele olacak"

Leclerc'in COVID-19 testi pozitif çıktı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc'in COVID-19 testi pozitif çıktı!

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!

Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"

McLaren F1'deki Türk mühendis, bu hafta sonu F1 aracı hakkında konuşacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren F1'deki Türk mühendis, bu hafta sonu F1 aracı hakkında konuşacak

Ferrari'nin 2019'da en güçlü motora sahip olması, Mercedes'i "sinirlendirmiş"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin 2019'da en güçlü motora sahip olması, Mercedes'i "sinirlendirmiş"

Son Haberler

Toyota, GR010 hiper aracını resmen tanıttı!
WEC WEC / Son dakika

Toyota, GR010 hiper aracını resmen tanıttı!

Toyota yeni Le Mans hiper aracının fotoğraflarını yayınladı
WEC WEC / Son dakika

Toyota yeni Le Mans hiper aracının fotoğraflarını yayınladı

Vandoorne ve Gelael, JOTA ile WEC'te mücadele edecek
WEC WEC / Son dakika

Vandoorne ve Gelael, JOTA ile WEC'te mücadele edecek

Aston Martin, WEC GTE Pro fabrika takımı programını sonlandırdı
WEC WEC / Son dakika

Aston Martin, WEC GTE Pro fabrika takımı programını sonlandırdı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak

12s
2
Formula 1

Wolff: "F1'in zirvesinde kalmak zorlu bir mücadele olacak"

15s
3
Formula 1

Leclerc'in COVID-19 testi pozitif çıktı!

17s
4
Formula 1

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!

22s
5
Formula 1

Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir

17s

Son Haberler

Toyota, GR010 hiper aracını resmen tanıttı!
WEC

Toyota, GR010 hiper aracını resmen tanıttı!

Toyota yeni Le Mans hiper aracının fotoğraflarını yayınladı
WEC

Toyota yeni Le Mans hiper aracının fotoğraflarını yayınladı

Vandoorne ve Gelael, JOTA ile WEC'te mücadele edecek
WEC

Vandoorne ve Gelael, JOTA ile WEC'te mücadele edecek

Aston Martin, WEC GTE Pro fabrika takımı programını sonlandırdı
WEC

Aston Martin, WEC GTE Pro fabrika takımı programını sonlandırdı

Porsche, LMDh'la birlikte spor araçların yeni bir altın çağa girmesini umuyor
LM24

Porsche, LMDh'la birlikte spor araçların yeni bir altın çağa girmesini umuyor

Son Videolar

Aston Martin axes factory WEC GTE Pro programme 02:12
WEC
29 Ara 2020

Aston Martin axes factory WEC GTE Pro programme

Bahreyn 8 Saat WEC Yarışı Özeti 03:12
WEC
14 Kas 2020

Bahreyn 8 Saat WEC Yarışı Özeti

FIA WEC: 8 Hours of Bahrain Trailer 01:00
WEC
13 Kas 2020

FIA WEC: 8 Hours of Bahrain Trailer

Michael Schumacher'in ilk Dünya Süper Araç galibiyeti - 1990 WSC Meksika 01:16
WEC
7 Eki 2020

Michael Schumacher'in ilk Dünya Süper Araç galibiyeti - 1990 WSC Meksika

FIA WEC: Spa 6 Saat - Thomas Laurent'in büyük kazası 00:59
WEC
16 Ağu 2020

FIA WEC: Spa 6 Saat - Thomas Laurent'in büyük kazası

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.