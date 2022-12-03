Toyota, bütçe sıkıntısı nedeniyle Nisan ayından bu yana Hypercar aracıyla test yapmıyor

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Japon üretici, Mayıs ayında Spa'da düzenlenen şampiyonanın ikinci yarışından hemen önce LMH aracıyla yaptığı özel testten bu yana hiç özel test yapmadığı için, 2022'de sahip olduğu 20 araçlık test günü uygulamasının çok gerisinde kaldı.

Haziran ayındaki Le Mans 24 Saat test günü ve Lilou Wadoux'ya 30 tur vermek zorunda kaldığı Bahreyn'deki sezon sonrası çaylak testi, şampiyonluk kazanan GR010 Hybrid'in yarış dışında piste çıktığı iki etkinlikti.

Özel bir test ekibi ve görev için fazladan personeli olmaması nedeniyle Toyota, son yedi ayda herhangi bir özel test yapmamasının birincil nedeni olarak bütçeyi gösterdi.

Toyota'nın teknik direktörü Pascal Vasselon, yılın başında tamamladığı test günlerinin sayısını belirtmeden, "Nisan ayından beri toplu testler dışında test yapmadık."

"Büyük bütçeler ve çok sayıda testle gelen diğer takımlara kıyasla biraz gerideyiz." dedi.

Gelecek yıl WEC'e katılacak diğer üreticilerin bazıları, yeni LMDH ve LMH araçlarını hazırlamak için büyük kaynaklar ayırdılar.

Özellikle Porsche, Ocak ayındaki lansmanından bu yana 963 LMDh'yi kapsamlı bir şekilde test ederken, Ferrari de test programının ilk aşamalarından bu yana iki 499P örneğini aynı anda piste çıkardığını açıklayarak heyecan yarattı.

Peugeot ve Ferrari gibi LMH üreticileri, WEC'in Hypercar sınıfındaki ilk tam sezonları için 2023'te sınırsız test günü alacak ancak gelecek yıl için spor kuralları henüz tam olarak netleşmiş değil.

Toyota, GR010 Hibrit ile ikinci sezonu için bu yıl 20 araba günüyle sınırlandırılmadan önce, 2021'de LMH makinesiyle olan ilk sezonunda test konusunda aynı özgürlüğe sahipti.

Sebastien Buemi ve Brendon Hartley ile birlikte bu yılki Hypercar şampiyonluğunu kazanan Ryo Hirakawa, Toyota'nın rakiplerinin ne kadar çok test yaptığından duyduğu endişeyi kabul etti.

Hirakawa, "Bu kış bazı testler yapacağız. Aalık'ta bir parçası olmadığım bir etkinlik var ama Ferrari ve Porsche kadar test yapmayacağız."

“Deli gibi test yapıyorlar. Tüm bu testlerde ne yaptıklarını bilmiyorum!" dedi.

Toyota'nın tüm test fırsatlarını kullanmamasının endişe verici olup olmadığı sorulduğunda Hirakawa, "Evet... Bunun nedeni mali kısıtlamalar." şeklinde cevap verdi.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid LMP1: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Toyota Racing

Toyota, ileriye dönük olarak şampiyonanın maliyetleri kontrol altında tutmak için özel testler üzerindeki kısıtlamaları sürdürmesini umuyor.

Vasselon, "Tabii ki, kategorinin düşük maliyetle rekabet etme ruhunu koruyan kurallara sahip olmak isteriz."

"Kurallar henüz tam olarak sonuçlanmadı, hâlâ bunu tartışıyoruz. Bizim için çok yüksek sayıda test gününe gitmek biraz endişe verici ama henüz her şey kesinleşmedi."

"Elbette, yönetmeliklerde çok sayıda test günü varsa, o zaman bir test ekibine ihtiyacınız var. Bu başka bir bütçe düzeyidir. Şu anda bir yarış takımıyla test yapıyoruz ve yarış takımının yapabileceği şeyleri yapıyoruz." dedi.

Vasselon, Toyota'nın LMP1'in zirvede olduğu 2010'lu yılların ortasında bile ayrı bir test takımı kurmadığını açığa çıkardı.

Vasselon, "Ekstradan birkaç kişi vardı. Tam bir test takımımız yoktu ancak birkaç ekstra kişiye sahiptik."

"Ancak tabii ki Porsche ve Audi seviyesinde değildik. Sadece fazladan birkaç kişi vardı. Ekibin temeli aynıydı." dedi.

Toyota, 2023'te tamamen yeni bir Hypercar araç hazırlamayı reddetti. Bu kapsamda takım, GR010 Hybrid'in güncellenmiş bir versiyonunu kullanacak.

Toyota'nın güncel LMH aracıyla testlere Ocak ayında başlaması bekleniyor.

Yardımcı editör: Jamie Klein