Toyota, Austin'de sezonun en büyük ağırlık cezasını alacak

Japon üreticinin klasman lideri aracı 7 numaralı TS050 Hybrid, 23 Şubat'taki yarışta tur başına 2.77 saniyelik ağırlık cezasına çarptırılacak.

İki Toyota en son Kasım'da yapılan Şanghay yarışında 2.74 saniyelik ceza alırken, 8 numaralı Toyota Bahreyn'de de 2.72 saniyelik ceza ile yarışmıştı. Bunun sebebi ise COTA'nın uzunluğunun 5.513 km olması ve diğer iki pistten biraz daha uzun olması.

Klasmanda iki Toyota'nın arasındaki 8 puan göz önüne alındığında 8 numaralı TS050 Hybrid Austin'e 2.21 saniyelik ceza ile, yani kardeş araçtan yarım saniye daha az ceza ile gidecek.

Her ne kadar cezalar 40 puanlık farka göre ayarlansa da, bu farklar şampiyona lideri aracın her zaman 40 puan gerisinde bulunan sanal bir referans aracı göz önüne alınarak hesaplanıyor.

COTA'da Toyota araçları dışında yarışacak olan tek LMP1 aracı 1 numaralı Rebellion R-13 olacak, ki bu araç klasmanda Toyota'ların 32 puan arkasında bulunuyor ve tur başına sadece 0.55 saniyelik bir ağırlık cezası bulunuyor.

Ginetta yarıştan çekildi, ancak ürettikleri iki G60-LT-P1 aracı pistte olsaydı hiçbir cezaya çarptırılmayacaklardı, bunun sebebi ise klasman lideri 7 numaralı Toyota ile aralarında 40 puanın üstünde fark olması.

İngiliz markanın Austin'deki yokluğu, WEC tarihinin en küçük LMP1 sınıfının oluşmasını sağlayacak.