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WEC / Son dakika

Toyota, Aston Martin’in çekilmesinin ardından LMDh üretmeyecek

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Toyota, Aston Martin’in çekilmesinin ardından LMDh üretmeyecek
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
23 Şub 2020 08:37

Toyota, Le Mans hiper araç kullanabilecek tek büyük üretici olarak kalmasına rağmen, LMDh sınıfı araç üretmeyeceğini açıkladı.

Japon üretici, bu hafta Aston Martin’in WEC’in 2020/21 sezonunda hiper araç sınıfından çekildiğini açıklaması ve Peugeot’nun 2022’de WEC’e yeni LMDh (IMSA ile WEC ortak kurallar sınıfı) platformuyla geçebileceğine dair açıklamalarına rağmen LMH (hiper araç) kurallarına bağlı kalacağı konusunda ısrarcı.

WEC’in Eylül ayında başlayacak olan hiper araç döneminin ilk sezonunda Toyota için potansiyel rakipler sadece Glickenhaus ve ByKolles olacak gibi görünüyor.

Toyota Motorsport GmbH teknik direktörü Pascal Vasselon, 2021/22 WEC sezonundan itibaren hiper araçlara karşı yarışabilecek olan yeni nesil IMSA WeatherTech Spor Araç Şampiyonası prototiplerinin, şirketin ihtiyaçlarına uygun olmadığını vurguladı.

Vasselon, “Bu, aradığımız şeye uygun değil. Teknoloji geliştirmek ve teknolojiyi ilerletmek için yarışıyoruz. Bu yüzden bir LMP2 şasisi satın almaya ilgi duymuyoruz.”

“Bunun diğer üreticiler için doğru yaklaşım olduğunu tamamen anlıyoruz, ancak bizim için bu şekilde değil.” ifadelerini kullandı.

Vasselon, Eylül ayında başlayacak olan 2020/21 WEC sezonu için Toyota’nın yeni hiper aracının gelişiminin zaten ileri bir aşamada olduğunu da vurguladı.

“Parçaların çoğu üretimde, bundan dolayı geri dönüş yok.”

“Hâlâ üreticilerin hiper araç sınıfına katılacağını düşünüyoruz. Peugeot yakın gelecekte katılmak istiyor, bu yüzden planlarını onlara sormanız gerekecek.”

Vasselon, WEC kural koyucularının ve FIA’nın, hiper araç ve LMDh araçlarını dengeleyecekleri konusunda şüpheleri olmadığını da söyledi.

“ACO ve FIA, planlanan Performans Dengesi’nin şimdiye kadarki en iyisi olduğunu iddia ediyor. Eşit olmayan bir denge olacağından şüpheli değiliz. Gelecek olan Performans Dengesi, politik olarak yönlendirilemez.”

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Seri WEC , IMSA
Editör Gary Watkins

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