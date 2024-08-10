Toyota, 2028 WEC'de mevcut LMH'nin yanı sıra hidrojenli arabayla yarışacak

Toyota, 2028 Dünya Dayanıklılık Şampiyonasında mevcut GR010 HYBRID ile birlikte hidrojen yanmalı Hypercar sınıfında da yarışmayı planlıyor.

Japon üretici, Haziran ayında açıklanan ve mevcut Le Mans Hypercar ve LMDh sınıflarına iki yıllık bir uzatma sağlayan hamleden faydalanırken, 2028'de yürürlüğe girmesi öngörülen hidrojen kurallarına göre üretilmiş bir prototipi de aşamalı olarak devreye sokacak.

Toyota, 2023 GR HY Concept'te sergilenen fikirlerden geliştirilecek bir otomobilin Le Mans 24 Saat WEC’de ve ilk sezonunda en fazla iki kez yarışmasını bekliyor.

Toyota Gazoo Racing Avrupa'da Hypercar geliştirme proje lideri olan John Litjens şunları söyledi: “Planladığımız şey hidrojen otomobili ile başlamak ve onu ilk olarak birkaç yarışta kullanmak, tam bir sezonda değil.”

“Automobile Club de l'Ouest [WEC'i FIA ile ortaklaşa yöneten] ilk yıl üç yarıştan bahsetti, dolayısıyla bir geçiş süreci olacak.”

“Her şey düzenlemelerin ne yapmamıza izin verdiğine bağlı.”

ACO patronu Pierre Fillon, Haziran ayında Le Mans'ta alternatif yakıtla çalışan ilk otomobillerin ortaya çıkmasıyla birlikte, 2028 için Hypercar sınıfında hidrojen teknolojisinin aşamalı olarak kullanılmasına yönelik planları doğruladı.

Fillon, “Planımız ilk yıl Spa ve Le Mans'ta yarışmak.” dedi.

FIA Liquid H2 Photo by: FIA

Fillon, Le Mans'tan sonra 2028'de arabaların tekrar yarışıp yarışamayacağı sorulduğunda, Toyota'nın isteklerine açık bir şekilde işaret ederek Fuji'deki Japon turunda bir görünme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Litjens, Toyota'nın hidrojen projesinin zaman çizelgesi konusunda kesin bir yönetmelik olmadığı için belirsizliğin devam ettiğini vurguladı.

Ancak hidrojenle çalışan bir Toyota prototipinin düzenlemeleri zamanında alırlarsa 2028'de yarışmaya girebileceği konusunda ısrar etti.

FIA teknik direktörü Xavier Mestelan Pinon, Şubat ayında motor sporları uygulamaları için bu depolama biçimine öncelik vereceğini ve teşvik edeceğini duyurmasının ardından, yönetim organı için ilk adımın “sıvı hidrojen için genel düzenlemeleri tanımlamak” olduğunu açıkladı.

“Bundan sonra FIA, ACO ve IMSA ile birlikte üreticilere yönelik düzenlemeleri oluşturmak üzere özel bir teknik çalışma grubu kuracağız” dedi.

Mestelan Pinon ve ACO'daki mevkidaşı Thierry Bouvet, Hypercar sınıfı için yeni 2030 düzenlemelerinin 2028'de yürürlüğe girmesi vizyonunun ana hatlarını çizdi.

Bunlar, ACO ve FIA'nın alternatif teknolojiye yönelik felsefesinin temel ilkelerinden biri olan hidrojen araçlarının geleneksel yakıtlı makinelerle eşit koşullarda yarışmasına olanak tanıyacak.

Alpine H2 car Photo by: Marc Fleury

İster yanmalı ister yakıt hücresi teknolojisiyle çalışan bir araç olsun, bir hidrojen prototipi geliştirmenin yüksek maliyeti göz önüne alındığında, üreticilere WEC'de ve Le Mans'ta genel olarak kazanma şansı vermeleri gerektiğine inanıyorlar.

Litjens, Toyota'nın 2030 kurallarına uygun geleneksel bir otomobil üretme planının olmadığını açıkladı.

“Paralel olarak iki yeni otomobil geliştirmek mümkün değil” dedi.

ACO ve FIA, hidrojeni WEC'nin birinci sınıfına sokmanın zorluklarını vurguladı.

Mestelan Pinon, “Beyaz bir sayfa açıyoruz.”

“Önümüzde pek çok zorluk var.” dedi.