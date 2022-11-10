Toyota, 2023'te yeni bir Hypercar hazırlamayı reddetti

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Japon üretici; Ferrari, Porsche ve Cadillac'ın Hypercar sınıfına giriş yapacağı 2023'te, 2021'den bu yana kullandığı GR010 HYBRID modelini güncelleyeceğini açıkladı.

Toyota'nın tasarım ofisinde tamamen yeni bir LMH aracı üzerinde çalıştığı ve bu aracı 2023'te piste çıkarabileceği iddialar arasındaydı. Toyota, son açıklamasıyla bu spekülasyonları sonlandırmış oldu.

Hypercar kuralları, araç gelişimi konusunda oldukça kısıtlayıcı olsa da, üreticilerin mevcut kurallar döneminde ikinci LMH aracını onaylatmasına izin veriyor.

Toyota Gazoo Racing Avrupa Teknik Direktörü Pascal Vasselon, "GR010 ile devam edeceğiz. Öğreniyoruz ve onu daha iyi hale getirmeye adanmış durumdayız."

"Geliştirmeler yapacağız. Bizim işimiz, gelişmesi gereken yerlerde gerekli geliştirmeleri yapmak." dedi.

Vasselon, Toyota'nın performans adına izin verilen değişiklikler olan "evo joker"leri tanıtıp tanıtmayacağı konusunda detaya inmedi.

Bir LMH aracının yaşam döngüsü boyunca bu haklardan (evo joker) toplam beş tanesine izin veriliyor.

Vasselon, bu sezonun başında GR010'un ikinci versiyonu için jokerlerden kullandıklarını söyledi ancak kaç tanesini kullandıklarını belirtmedi.

2022'deki en büyük değişiklik, 2021'deki 14 inç lastiklerden ön tarafta 13.5 inç, arka tarafta ise 15 inç lastiklere geçilmesi olmuştu.

Ancak bu güncelleme joker değişikliği olarak sayılmadı çünkü bu değişiklik, 2020 yazında Kuzey Amerika'daki IMSA SportsCar Şampiyonası ile yakınsama sürecinin bir parçası olarak LMH otomobillerini LMDh prototipleriyle uyumlu hale getirilmesi için kurallara eklendi.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid LMP1: SÃ©bastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: JEP / Motorsport Images

O sene, Toyota aracının üretimine geçilmesinin ardından kurallar değiştirilmişti ve Toyota'nın ağırlığı o süreçte 1100 kg'dan 1040 kg'a düşürülmek zorunda kalmıştı.

Toyota, bu değişiklik nedeniyle ön tarafta gerekli ağırlık dağılımına ulaşamamış ve geniş ön lastiklerin avantajını değerlendirememişti.

2022 GR010 aracında önemli aerodinamik değişiklikler de bulunuyordu. Bunlar içerisinde daha yüksek ve uzun, motor kapağı yer alıyordu.

Vasselon, 2023 GR010'da yapacakları değişikliklerin, önceki senelere göre daha ince olacağını, daha çok dayanıklılık ve optimizasyon üzerinde olacağını söyledi.

2023 Toyota GR010'un Ocak ayından önce testlere çıkması planlanmıyor.