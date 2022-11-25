Toyota 2023 WEC sürücü kadrosunu açıkladı, değişiklik yok

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Geçtiğimiz sezon sıkı bir rekabetle karşı karşıya kalan ve Alpine ile son yarışa kadar şampiyonluk mücadelesi veren Toyota, Japonya ve Bahreyn'deki dominant performansıyla arka arkaya dördüncü kez şampiyon oldu.

Şampiyon kadrosunu değiştirmesi beklenmeyen takım, kısa süre önce yapılan bir açıklama ile kadroyu koruyacaklarını resmi olarak duyurdu.

Sürücüler şampiyonasını zirvede tamamlayan Brendon Hartley-Sebastien Buemi-Ryo Hirakawa üçlüsü #8 Toyota direksiyonunu paylaşmaya devam edecekler. #7 Toyota direksiyonunu ise yine Mike Conway-Jose Maria Lopez-Kamui Kobayashi üçlüsü paylaşacak.

Bu sezon WEC'e adım atan ve çaylak sezonunu Le Mans 24 Saat galibiyetinin yanı sıra şampiyonlukla noktalayan Hirakawa böylece koltuğunu korumuş oldu.

Toyota'nın yedek sürücüsünün kim olacağı ise önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Şu anda bu konumda Nyck de Vries bulunuyor, ancak kendisi gelecek sezon AlphaTauri ile Formula 1'e adım atacağı için büyük ihtimalle takımdan ayrılacak.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid LMP1: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Toyota Racing