TotalEnergies, Le Mans 24 Saat ve WEC için %100 yenilenebilir yakıtını tanıtacak

Yarışlar, inovasyon için önemli bir itici güç oluşturuyor: dayanıklılık yarışlarında karşılaşılan yarış süresi ve uzun mesafeler gibi ekstrem koşul ve zorluklar, daha yüksek performanslı yakıtların geliştirilmesine olan talebi sürekli olarak artırıyor. Ancak bu yakıtlar geliştirilirken, günümüzde enerji ve çevresel konulardaki değişimin getirdiği yeni zorlukların da göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Biyoetanol bazlı* üretilerek TotalEnergies tarafından satışa sunulacak olan bu %100 yenilenebilir yakıtın üretiminde Fransız tarım endüstrisinden gelen şarap küspesi ve TotalEnergies'in Lyon (Fransa) yakınlarındaki Feyzin rafinerisinde, yine döngüsel ekonominin sağladığı hammaddeden üretilen Etil Tersiyer Bütil Eter (ETBE) kullanılacak. Yakıtın, yarış arabalarının CO2 emisyonlarında en az %65 gibi kayda değer bir azalma sağlaması bekleniyor.

“Excellium Racing 100” olarak adlandırılan bu yakıt, dayanıklılık yarışları ve motor sporları enerji geçişinde ilgili tüm aktörler için yeni bir sayfa açacak. Bir yarış yakıtı için gerekli tüm niteliklere sahip olacak şekilde tasarlanan Excellium Racing 100, TotalEnergies Katkı Maddeleri ve Yakıt Çözümleri’nin uzmanlığından yararlanarak hem otomobil üreticilerinin gereksinimlerini hem de sürdürülebilir yakıtlara yönelik en güncel FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası kriterlerini karşılayacak. Aynı ekibin, hâlihazırda %10 oranında gelişmiş biyoetanol içeren ve bu yıl 2021 Le Mans 24 Saat Yarışları’nda kullanılan "Excellium Endurance” yakıtını tasarlamış olması da diğer önemli gelişme.

TotalEnergies Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Patrick Pouyanné, bu gelişmeyle ilgili olarak, "Amacımız, enerji geçişinde önemli bir aktör olmak ve tüm toplumla birlikte 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmak" ifadelerini kullandı. “Sürdürülebilir sıvı yakıtlar, elektrik, bataryalar, hibridizasyon, hidrojen... TotalEnergies, stratejisini motor sporlarına uygulayarak müşterilerinin ve iş ortaklarının gelişimini de destekliyor. Gelişmiş biyoyakıtlar, CO2 emisyonlarının hızlıca azaltılması için ulaşım sektörüne destek olma konusunda yadsınamaz bir rol oynuyor. 2022 gibi yakın bir zamanda motor yarışlarında kullanıma sunulacak olan bu %100 yenilenebilir yakıt, buna mükemmel bir örnek teşkil ediyor. Bizler TotalEnergies olarak geniş kapsamlı bir enerji şirketine dönüştükçe, yarış pistleri bizim için hiç olmadığı kadar belirgin bir biçimde açık hava laboratuvarları haline geldi.”

FIA Başkanı Jean Todt, konuyla ilgili şunları söyledi: “Dayanıklılık yarışları, doğası gereği her zaman mükemmel bir araştırma ve geliştirme platformu görevi görmüştür ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın %100 sürdürülebilir yakıta geçmesi önemli bir kilometre taşıdır. FIA'nın ana hedefi, motor sporları disiplinlerinden oluşan portföyünde sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlayarak CO₂ emisyonu azaltımının yolunu açmaktır. Bu hedefimiz, ‘Yarıştan Yola’ stratejimizin yanı sıra FIA'nın ‘Amaç Odaklılık’ bakışıyla da mükemmel bir şekilde örtüşmektedir.”

Automobile Club de l'Ouest Başkanı Pierre Fillon ise şu açıklamalarda bulundu: “Son birkaç yılda sosyal ve çevresel konularda artan farkındalık, motor yarışları dünyasını da bu konular üzerinde derinlemesine düşünmeye itti. Le Mans 24 Saat Yarışları, 1923'teki ilk yarıştan bu yana inovasyon için sık sık başvurulan bir deney alanı olmuştur. Bu heyecan verici yeni gelişme de kuruluş ilkelerimizle mükemmel bir şekilde uyuşmaktadır. Uzun süreli iş ortağımız TotalEnergies, uzmanlığını sürdürülebilir çözümler geliştirmeye yönlendiriyor. Bu yeni ve tamamen yenilenebilir yakıt, kurumsal sosyal sorumluluk konusuna tüm kalbimizle olan bağlılığımızı kanıtlar niteliktedir. Sürdürülebilir kalkınma söz konusu olduğunda, sürdürülebilir mobilite için üzerimize düşeni yapma sözümüzü yerine getirerek sorumluluk almaya devam ediyoruz.”

FIA WEC & ELMS CEO'su Frédéric Lequien ise şu yorumlarda bulundu: “TotalEnergies'in başkalarına örnek olması ve %100 yenilenebilir bir yakıt yaratması son derece cesaretlendirici bir davranış. WEC ve ELMS'in, TotalEnergies’in yeni ve çığır açan Excellium Racing 100 yakıtını denemesi için ideal bir platform olduğuna inancım tam. Dayanıklılık yarışları, yolla ilgili tüm ürünler için nihai bir test niteliğindedir ve TotalEnergies'in, bu yeni son teknoloji ürününün lansmanına yardımcı olması için şampiyonalarımızı ve Le Mans'ı seçmesi bizi çok memnun etti.”

TotalEnergies, 2018'den beri, Le Mans 24 Saat Yarışları’nın yaratıcısı ve organizatörü Automobile Club de l'Ouest'in (A.C.O.) iş ortağı ve resmi yakıt tedarikçisidir. TotalEnergies, ACO ile ortak değerleri paylaşmaktadır: öncü ruh ve performansa olan bağlılık. Le Mans 24 Saat Yarışları, ilk gününden bu yana, otomotiv geliştirme alanı için birçok konuda bir laboratuvar vazifesi görmüştür: güvenlik, motor teknolojisi ve yakıtlardaki evrim, aerodinamik, yakıt tüketiminin azaltılması, hibridizasyon…

%100 yenilenebilir bir yakıtın yakında piyasaya sürülecek olması, TotalEnergies ve ACO’nun yeni enerjilerin teşviki konusundaki bu ortaklığını pekiştirecektir. ACO H24 Yarış takımının hidrojen ortağı TotalEnergies, katıldığı yarışta Mission H24'e destek olmak amacıyla, ilk mobil hidrojen dolum istasyonunu tasarlamış ve inşa etmiştir.

* Söz konusu biyoetanol veya gelişmiş etanol, tarımsal bir yan üründür. Şarap tortusu ve üzüm posası gibi, şarap endüstrisinden gelen artıklardan üretilir. Birkaç adımın ardından (endüstriyel fermantasyon, damıtma ve sonrasında dehidrasyon), bu baz daha sonra, kendisi de etanolden üretilen ayrı bir yan ürün olan ETBE (Etil Tersiyer Bütil Eter) ve TotalEnergies’in geliştirdiği Excellium teknolojisiyle üretilen çeşitli performans katkı maddeleri ile harmanlanır.